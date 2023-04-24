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港版茅台登場  名酒名股逐隻睇

研究報告 08:22 2023/04/24

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酒業板塊一直以來都有集中化趨勢，近年白酒亦開始快速集中化，為了在同業裏殺出重圍，有企業透過「沉浸式體驗」打開差異化市場，並準備在香港上市。

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白酒行業的龍頭股為貴州茅台（滬：600519），現時市值約為2.1萬億人民幣，是A股市場數一數二高市值的企業。除此之外，五糧液（深：000858）、瀘州老窖（深：000568）、山西汾酒（滬：600809）亦是內地的龍頭白酒企業。

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申港證券指出，白酒的出身決定了其企業的上限，現時各個省級名酒、區域品牌，所有排名前列的酒企，絕大多數都歷史悠久，有著良好的「血統」。

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本港首家白酒股珍酒李渡 （06979） 在香港準備上市，於4月20日停止招股。公司集資額最多63.6億元，暫時晉身為今年新股集資王，同時亦有望成為本港股市首家白酒股。集團擬將集資所得款項淨額於未來5年期間，約55%用於生產設施的建設及發展；約20%用於品牌建設及市場推廣等。

 

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報告來源：申港證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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