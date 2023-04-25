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評科網股估值 基金經理：野蠻生長年代已過

財金猛人追蹤 18:52 2023/04/25

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在過去的兩三年，中國科網平台公司因被捲入監管風暴，而導致估值大跌。到底科網股的估值在哪個水平才算是合理呢？

宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛接受《Money Times》專訪時表示，不能單靠估值高低來選股，估值低不一定代表值得買入。

謝企剛以市場熱捧的人工智能（AI）股為例指，雖然目前美國利率仍處高位，但對收市場熱捧的AI主題影響不大，部分半導體晶片股的估值大升。

「AI主題而家全世界都買緊，P（股價）一定升不過，PE愈高，風險都愈高，還要留意公司的執行能力。」

他以中國大型電商為例指出，在幾年前，市場難以估值其估值可以跌至單位數水平，「所以好難講PE到底要幾高或幾低先算合理。」

專訪 兩大基金經理 談第二季布陣【下一頁

他又指，在衡量一間公司可否達到預期中的增長時，不止估值，還有其他因素可以留意。

    點擊圖片放大
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謝企剛表示，監管環境穩定下來，對科網公司具支持，而且經過數年整改後，這些公司已經開始適應新監管框架，加上去年增長基數較低，今年復甦情況較樂觀。不過，他提醒，大型科網公司的行業滲透率已很高，高速增長時期已過。

基金經理點評電訊石油股【下一頁

「所謂的野蠻生長年代已經過去，始終個市佔率大了，還有新的監管。雖然我認為增速是會恢復的，但不要預期增速可以回到30%、40%增長，除非是一些滲透率不高的行業如綫上房地產平台等。」

 

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...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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