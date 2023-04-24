上海車展有利好 券商看車股可短炒

上海車展揭示內地車企無意長打價格戰，有利板塊後市氣氛。

摩根士丹利則指，車股迄今為止的回調應該已經消化了競爭風險，但仍然低估了新能源汽車下半年及以後的銷量潛力。隨着電池和關鍵零部件價格在2022年的激增產能擴張後加速下降，可能會為車企帶來潛在的利潤緩解。

第二十屆上海車展於4月18日至27日舉行，港股車企大多在展期間發布了新車型及新的技術平台，若單純統計已發布預售價格的新車，可見主流還是集中於20萬元起跳的中高端車型，相對特斯拉兩大衝量車型──Model 3的23萬元起，及Model Y的26萬元起未見太大的價格差距，以產品設計及技術作主要競爭手段。

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至於國內電動車龍頭比亞迪 （01211） ，則將自身的技術優勢積極拓展，不僅在競爭激烈的20萬至30萬元價格帶作產品的推陳出新，也同時做出平達7.9萬元的入門車款及高達100萬元的超豪華車款，開拓低端及超高端市場，避免陷入以價換量的泥沼。詳見：比亞迪上海車展哂冷 8萬車到百萬車都有（多圖）

大和解釋，由於主要新能源汽車品牌和一些內燃機汽車品牌在2月起減價，終端零售價格波動不定，導致愈來愈多的消費者採取觀望態度。3月份車企大劈價，但期內汽車銷售數字未見爆發，可見一斑。大和相信，車企及地方政府察覺進一步減價的刺激效應低於預期後，重大價格削減將從四月份開始消退，否則將削弱零售市場。

大和又看好新能源汽車存在短炒機會。該行提到，上游重要原材料的電池級鋰礦，價格自2022年11月最高位至今已累跌64%，車企可通過較低的材料價格和規模經濟進一步降低電池成本。如果配合新車平均售價穩定，該行相信第二季的業績指引將比第一季更為積極，而被遏抑的需求也將得到釋放。該行又預計上海車展期間的管理層評論和定單表現，也是催化股價的積極因素。

摩根士丹利認為「造車新勢力」和比亞迪在經濟下行中......

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