五大債券策略 應對市場格局

高通脹、地緣政治風險、銀行業風波以及貨幣政策前景不明朗，為投資者帶來嚴峻挑戰。 然而，債券市場經過去年大跌，孳息重回多年未見的吸引水平，有望為債券投資者帶來更多收益及應對利率攀升的影響。

環球固定收益市場具有多元類別，不同行業回報存在很大差異，能為具有不同風險承受能力的投資者提供靈活的投資解決方案，以滿足他們創造穩定收益、抵禦股市波動及實現資本增值的不同目標。我認為，面對變化莫測的投資格局，投資者可以專注五類債券投資策略。

高質素政府債券

第一是質素較高的政府債券。由於去年債券孳息的大幅重新定價，負孳息率的債券幾乎不復存在。這亦提升了質素較高的主權債券市場的估值，孳息已升至多年來的高位。

隨着經濟增長預計將繼續放緩，我認為，高質素債券的存續期將帶來吸引的投資機遇。但慎選債券是關鍵，因為個別國家為解決赤字問題，今年或需大量發債，而其央行同時將減少買債或賣出債券。

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第二是絕對回報債券策略，相關投資策略根據市場環境變化而作戰術性調整，我認為這在波動市況下十分吸引。作為非傳統的固定收益投資策略，它們往往不依賴基準指數，可以投資於更廣泛的地區、類別以及債券類型。

但投資者需注意，這些策略的差異可能很大，因此可以關注與主要市場指數（如標準普爾500指數）相關性較低或呈負相關的投資方案。

高收益債券

高收益債券亦值得長綫投資者關注。雖然增長放緩帶來利淡因素，但政府債券孳息率的波動和大幅攀升拉高企業債券孳息率，有望為長綫投資者帶來吸引的收益。包括環球高收益債券在内的部分信貸類別的孳息率超過9.1%，已達環球金融危機以來的高位。

但投資信貸市場的風險更勝於政府債券，而信貸評級越低風險則越高，因此嚴謹的基本研究對發掘投資機遇和審慎管理風險而言至關重要。

第四是影響力債券。影響力投資聚焦有創造積極的環境或社會影響明確目標的公司，他們公司通常更能適應需求模式以及監管等方面的變化，並更有望創造具吸引力的潛在投資機遇。

但需要注意的是，帶有ESG標簽的債券易受「漂綠」影響，即個別公司在涉及環境範疇的產品、服務以及投資方面，提供誤導訊息。因此放眼更廣泛的債券市場，並利用基本面研究，將有助識別具備潛在正面影響的公司。

新興市場債券

第五是新興市場債券，這類債券有望提供收入潜力和分散投資的益處。另外，新興市場債券能帶來更廣闊的投資機遇和分散利率風險。相對於已發展市場，新興市場的信貸風險更高，因此藉助自下而上的研究，則更有望發掘價格與基本面錯位的潛在機遇以及部署不同利率政策的國家。

市場格局轉變或會令投資者感到憂慮，但投資者仍需要固定收益投資以達致分散投資和獲得收益。固定收益市場存在廣闊的投資機遇，但面對複雜的投資格局和債券類別，深入研究和精挑細選將更有助投資者發掘機遇和管理風險。

作者：普徠仕固定收益投資組合專家Amanda Stitt

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