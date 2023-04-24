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阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀

財金猛人追蹤 07:30 2023/04/24

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阿里巴巴（09988）啟動「1+6+N」組織變革，市場關注這內地平台巨企，未來的路會如何走下去。公司主席張勇早前接受內地自媒體《秦朔朋友圈》專訪，分享了是次變革背後的更多思路，既讓投資者看清阿里前景，也為一眾企業家提供很好的教材。

談變革：阿里像動物園 不同物種需要不同培養方法

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市場期待阿里巴巴變革後，各分部建立起可持續的盈利能力，並具備獨立融資甚至分拆上市的能力。而對張勇而言，他更希望藉此培養出一批企業家，各自為其獨特的業務打拼做好。「你能靠培訓、靠下指標來完成企業家的培養嗎？不可能，一定是靠一種機制去幫助企業家自我激發。」

張勇指出，「從業務層面看，大家眼中是一個阿里巴巴，但其實裏邊的業務已經非常複雜。這麼多業務，各自的關注點和氣質是不一樣的。就像一個動物園，不同物種需要不同的培養方法。如果一直混著運營，可能比較適合某些物種，但未必適合其他物種，且彼此間的摩擦也會越來越大。

張勇又提到，2015年阿里提出「大中台，小前台」，集合了整個集團的運營數據能力、產品技術能力，對前台形成有效支撐，為是次變革提供了基礎。「很多服務和工作方式的耦合度已經建立起來，即使現在組織分開、治理分開，這些服務和工作的耦合關係並不會分開。」

「說白了，公司做大之後要往小做，合久以後要分開做，這是天道循環。而分也不是完全掰開，分了以後還有共通點。」

組織變革作出變革後，接下來是各個業務群的經營能力和創新問題。張勇直言，如果有些業務單元在市場上表現得不那麼理想，就迴避不了面臨繼續改革的問題。

「十個手指有長短，在必要條件具備後，人的問題、視野格局的問題、創新力的問題、組織文化的問題，也許會更多地暴露出來。這毋庸迴避，如果問題不暴露出來，可能自己都不知道病得那麼重，『不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡』，那還不如暴露得更充分一點，然後該解決什麼問題就解決什麼問題。如果某個部分真的沒有市場競爭力，那也只能被『埋掉』。」

談雲、AI：未來是拼出來、闖出來、創新出來的

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推動了這次組織變革之餘，張勇同時也親自擔任阿里雲智能的CEO，標誌了阿里巴巴未來的競爭主賽道──以ChatGPT等應用標誌的，人工智能技術全面的爆發。張勇認為一個全新的數字化、智能化時代正在到來，而所有企業是在同一個起跑綫上的。

我覺得在智能化時代，無論你是有20年歷史的互聯網公司，還是傳統產業的龍頭公司，如果不抓住智能化的機會，都會被甩掉。阿里要跟全球的一流大廠比，跟最先進的水平比，而不是自己逗自己玩，自己跟自己比，這肯定不行。」

......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 名家看法

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