人行唱好內房 首季房貸月均發放額增長強勁

中國首季經濟數據勝預期，不過內房方面，雖然銷售有所恢復，但房地產融資等數據仍疲弱。不過人行於4月20日召開新聞發布會時，指房地產多項指標出現好轉，特別是首季個人房貸月均發放額增長強勁，釋放對看好內房信號。

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人行貨幣政策司司長鄒瀾指出，政策效果持續顯現推動信心恢復，房地產市場交易活躍度上升，多項指標出現好轉，以個人房貸計，今年首季個人房貸月均發放額約5,900億元（人民幣，下同），較去年第四季的月均發放額多1,900億元，商品房銷售額亦已回穩。

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月均按揭多1,900億

房企方面，鄒瀾指，上季開發貸款累計新增約5,700億元，與同期商品房在建規模相比，處在比較高的水平，商品房在建規模同樣回升。內房首季境內債券發行逾1,500億元，按年增長超過20%，境外債券市場信心亦正在逐步恢復。

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