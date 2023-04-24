4月中央政治局會議前後股市怎樣走？歷史話你知

每年4月中下旬，內地會召開中央政治局會議，市場會對政策出台有一定預期，股市又通常會有怎樣的反應？

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4月政治局會議的重要性

4月中央政治局會議在每年首季經濟數據出爐後召開，分析研究經濟形勢和經濟工作，因此市場會基於對經濟數據的理解，一定程度上預期中央會對上一年中央經濟工作會議政策定調的階段性調整，以至政策出台。

歷年4月中央政治局會議對經濟的定調總體延續上一年年底的政治局會議和中央經濟工作會議，同時由於4月中央政治局會議的召開大多在首季經濟數據發布之後，結合新的經濟形勢，歷年4月政治局會議的一些新提法值得重點關注，往往對後續政策具有一定引導作用。

歷史數據看走向

招商證券指，從最近10年的歷史數據來看：4月中央政治局會議前2周A股市場多表現為大盤（一綫股）風格，而會議之後回到小盤（二、三綫及以下股）風格。

會議前1至2周：家電、銀行、石油石化、食品飲料等行業上升機率高，與會前市場對支持經濟增長的政策預期不無關係；

會議後的1個月：電子、通信、計算機、傳媒、食品飲料、社會服務等行業上升機率高且平均升幅較高，主要因為業績披露期已過，市場尋找高彈性的成長方向。

對今年4月會議的估計

結合2022年政治局會議和中央經濟工作會議，2023年

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