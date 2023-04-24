歐元向1.15美元進發

面對高企6.9%年通脹率，這使歐央行在加息步伐上不能落後於聯儲局，否則歐元滙價一旦跌，屆時歐洲通脹將更難控制。這解釋為何市場普遍預期歐央行尚餘三次0.25厘息率加幅原因。料歐元支持1.08美元，待確實

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