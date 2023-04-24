歐元向1.15美元進發 財金專欄 2023/04/24 分享： 分享： 面對高企6.9%年通脹率，這使歐央行在加息步伐上不能落後於聯儲局，否則歐元滙價一旦跌，屆時歐洲通脹將更難控制。這解釋為何市場普遍預期歐央行尚餘三次0.25厘息率加幅原因。料歐元支持1.08美元，待確實 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行 貨幣政策成焦點 今日 日央行 貨幣政策成焦點 英鎊有望重上1.28美元 今日 英鎊有望重上1.28美元 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 你可能感興趣 日央行 貨幣政策成焦點 今日 01:00 日央行 貨幣政策成焦點 英鎊有望重上1.28美元 今日 01:00 英鎊有望重上1.28美元 日圓支持位136 今日 01:00 日圓支持位136 最新專欄文章 日央行 貨幣政策成焦點 今日 日央行 貨幣政策成焦點 加元支持位1.36 今日 加元支持位1.36 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 經濟 美國 美元 銀行 通脹 銷售 加息 日本 零售 外滙