英鎊有望重上1.28美元 財金專欄 2023/04/24 分享： 分享： 英通脹高企不下，使其2月的三個月平均工資，當扣除通脹後按年比不升反跌4.1%，成為史上最差表現。當中食品價格，如奶、奶酪及蛋價等按年比更是大升17.5%。英鎊是升是跌重點還看美元。如下月4日過後聯儲局 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行 貨幣政策成焦點 今日 日央行 貨幣政策成焦點 歐元向1.15美元進發 今日 歐元向1.15美元進發 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 你可能感興趣 日央行 貨幣政策成焦點 今日 01:00 日央行 貨幣政策成焦點 歐元向1.15美元進發 今日 01:00 歐元向1.15美元進發 日圓支持位136 今日 01:00 日圓支持位136 最新專欄文章 日央行 貨幣政策成焦點 今日 日央行 貨幣政策成焦點 加元支持位1.36 今日 加元支持位1.36 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 經濟 美國 美元 銀行 通脹 銷售 加息 日本 零售 外滙