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英鎊有望重上1.28美元

財金專欄 2023/04/24

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英通脹高企不下，使其2月的三個月平均工資，當扣除通脹後按年比不升反跌4.1%，成為史上最差表現。當中食品價格，如奶、奶酪及蛋價等按年比更是大升17.5%。英鎊是升是跌重點還看美元。如下月4日過後聯儲局

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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