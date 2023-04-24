英鎊有望重上1.28美元

英通脹高企不下，使其2月的三個月平均工資，當扣除通脹後按年比不升反跌4.1%，成為史上最差表現。當中食品價格，如奶、奶酪及蛋價等按年比更是大升17.5%。英鎊是升是跌重點還看美元。如下月4日過後聯儲局

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