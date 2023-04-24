本周五，日本除了公布失業率、東京地區通脹率及零售銷售等重要數字，日央行還將舉行議息會。重點關注是在當天同時公開的季度經濟及通脹預測報告，日央行會否釋放出其通脹將有望重回的信息。如有此舉動，或會刺激日圓

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