澳元徘徊66至69美仙 財金專欄 2023/04/24 分享： 分享： 本周三澳洲將公布3月通脹數字。面對當地工資上升及大量新移民人口湧入，其年通脹率能否從2月的6.8%水平急速回落到該行制定的2%至3%目標範圍令人存疑。料澳央行尚未完成其加息周期。不過分析澳元重點留意還 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 日央行 貨幣政策成焦點 今日 日央行 貨幣政策成焦點 歐元向1.15美元進發 今日 歐元向1.15美元進發 英鎊有望重上1.28美元 今日 英鎊有望重上1.28美元 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 你可能感興趣 日央行 貨幣政策成焦點 今日 01:00 日央行 貨幣政策成焦點 歐元向1.15美元進發 今日 01:00 歐元向1.15美元進發 英鎊有望重上1.28美元 今日 01:00 英鎊有望重上1.28美元 最新專欄文章 日央行 貨幣政策成焦點 今日 日央行 貨幣政策成焦點 加元支持位1.36 今日 加元支持位1.36 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 英鎊有望重上1.28美元 今日 英鎊有望重上1.28美元 經濟 美國 美元 銀行 通脹 銷售 加息 日本 零售 外滙