澳元徘徊66至69美仙

本周三澳洲將公布3月通脹數字。面對當地工資上升及大量新移民人口湧入，其年通脹率能否從2月的6.8%水平急速回落到該行制定的2%至3%目標範圍令人存疑。料澳央行尚未完成其加息周期。不過分析澳元重點留意還

...