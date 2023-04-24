新西蘭首季年通脹率雖回落，但仍高企6.7%。考慮到紐央行已把息率推至5.25厘成為七大貨幣中最高，但仍未有效遏抑通脹。按利率期貨變化，現市場估於5月24日議息會紐央行仍有七成機率加息25基點。本周重點

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