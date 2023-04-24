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加元支持位1.36

財金專欄 2023/04/24

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加拿大3月以消費物價衡量的年通脹率降至4.3%，同月生產物價更現1.8%收縮，似乎加央行不用再加息當地通脹也會跌返該行制定的2%目標水平。加元上周從1.33兌1美元高位回落，但料在油組不會容油價大跌情

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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