日央行 貨幣政策成焦點 財金專欄 2023/04/24 分享： 分享： 低息的日圓向被市場用作套息交易貨幣，如日圓回升，提防不利環球資產價格。 本周市場焦點料落在日本身上，因日央行周五（28日）將公開其議息結果及季度經濟預測報告。 確實，由於行長植田和男剛於本月10日才正式上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元向1.15美元進發 今日 歐元向1.15美元進發 英鎊有望重上1.28美元 今日 英鎊有望重上1.28美元 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 你可能感興趣 歐元向1.15美元進發 今日 01:00 歐元向1.15美元進發 英鎊有望重上1.28美元 今日 01:00 英鎊有望重上1.28美元 日圓支持位136 今日 01:00 日圓支持位136 最新專欄文章 加元支持位1.36 今日 加元支持位1.36 紐元支持位60美仙 今日 紐元支持位60美仙 澳元徘徊66至69美仙 今日 澳元徘徊66至69美仙 日圓支持位136 今日 日圓支持位136 英鎊有望重上1.28美元 今日 英鎊有望重上1.28美元 經濟 美國 美元 銀行 通脹 銷售 加息 日本 零售 外滙