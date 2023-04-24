日央行 貨幣政策成焦點

低息的日圓向被市場用作套息交易貨幣，如日圓回升，提防不利環球資產價格。

本周市場焦點料落在日本身上，因日央行周五（28日）將公開其議息結果及季度經濟預測報告。

確實，由於行長植田和男剛於本月10日才正式上

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