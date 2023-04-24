劃一補地價 加快收地不似預期 地產 14:00 2023/04/24 分享： 分享： ▲ 古洞北新發展區 政府劃一補地價指在加快新界農地發展，隨着過去一年地價回落，發展商不願採用，反而變得拖延了新界發展區的發展及收地進程。情況亦顯示北部都會區推展，難免會遇到不少業權、地權難題，要及時解決房屋土地難題，須推動填海並行。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 汲取歷史教訓 續增土地供應 2022/10/13 汲取歷史教訓 續增土地供應 土地供應目標明確 非空口說白話 2022/10/24 土地供應目標明確 非空口說白話 缺地十年 誘發收地百公頃 2023/02/15 缺地十年 誘發收地百公頃 你可能感興趣 汲取歷史教訓 續增土地供應 14:00 2022/10/13 汲取歷史教訓 續增土地供應 土地供應目標明確 非空口說白話 12:00 2022/10/24 土地供應目標明確 非空口說白話 缺地十年 誘發收地百公頃 14:00 2023/02/15 缺地十年 誘發收地百公頃 最新專欄文章 專家樓論 - 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 今日 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 專家樓論 - 啟德新盤戰 兩地王對壘 2023/04/22 啟德新盤戰 兩地王對壘 專家樓論 - 成交轉弱 業主要擴大議價 2023/04/21 成交轉弱 業主要擴大議價 專家樓論 - 國際學校成實力買家 2023/04/20 國際學校成實力買家 專家樓論 - 輪到2020年出貨 2023/04/19 輪到2020年出貨 粉嶺 北部都會區 新界 補地價 農地 棕地 土地供應 發展商