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劃一補地價 加快收地不似預期

地產 14:00 2023/04/24

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古洞北新發展區

政府劃一補地價指在加快新界農地發展，隨着過去一年地價回落，發展商不願採用，反而變得拖延了新界發展區的發展及收地進程。情況亦顯示北部都會區推展，難免會遇到不少業權、地權難題，要及時解決房屋土地難題，須推動填海並行。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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