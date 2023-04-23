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SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？

國際 22:16 2023/04/23

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說美國的太空科技全球最強大，應該不會有太多人質疑，連馬斯克（Elon Musk）創辦的民間商業太空科技公司Space X研發的火箭，也已在2020年已搭載載人太空船升空，太空人成功抵達國際太空站，火箭更可重用，成本大減。SpaceX之後未有停下腳步，進一步研究更強力、可載更重物品的火箭，日前出事爆炸的，正是這款加強版火箭。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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