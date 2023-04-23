SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 國際 22:16 2023/04/23 分享： 分享： 說美國的太空科技全球最強大，應該不會有太多人質疑，連馬斯克（Elon Musk）創辦的民間商業太空科技公司Space X研發的火箭，也已在2020年已搭載載人太空船升空，太空人成功抵達國際太空站，火箭更可重用，成本大減。SpaceX之後未有停下腳步，進一步研究更強力、可載更重物品的火箭，日前出事爆炸的，正是這款加強版火箭。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/18 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 2023/04/17 峇里旅業謀轉型 遊客重質不重量 你可能感興趣 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 22:12 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 21:49 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 16:05 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 最新專欄文章 國金札記 - 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/21 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 國金札記 - 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/20 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 國金札記 - Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/19 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 創新科技及應用 美國太空總署 馬斯克 Tesla 航空 SpaceX 工程