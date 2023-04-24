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特首議員灣區考察 3點合作新思路

財金專欄 2023/04/24

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特首李家超親率司局長聯同立法會議員齊赴大灣區，短短3天行程，議員已提出不少兩地合作和參考的建議，反映兩地閉關近3年，內地很多新發展，尤其創科方面，對港深具啟發性。

這些合作建議，比較有趣的有3項：

東九龍

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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