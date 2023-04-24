特首議員灣區考察 3點合作新思路 財金專欄 2023/04/24 分享： 分享： 特首李家超親率司局長聯同立法會議員齊赴大灣區，短短3天行程，議員已提出不少兩地合作和參考的建議，反映兩地閉關近3年，內地很多新發展，尤其創科方面，對港深具啟發性。 這些合作建議，比較有趣的有3項： 東九龍 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首率1司4局長 立會灣區團升格 2023/04/21 特首率1司4局長 立會灣區團升格 有政戲 - 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 2023/04/20 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 2023/04/19 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 有政戲 - 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 2023/04/18 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 有政戲 - 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 2023/04/17 夏寶龍屢提醒建制團結 挺特首施政 立法會 大灣區 李家超 電動車 機械人 科研 比亞迪 新能源 人民幣