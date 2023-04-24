馬斯克：特斯拉利潤將來不靠賣車

特斯拉（TSLA.US）公布了第一季度業績之後，市場給予差評。不過，市場看到的，好像是一記七傷拳。但沒有看到馬斯克要的是自動駕駛，畫好這張大餅，需要更大的市佔率，這是特斯拉過去不斷減價的主要原因。此外，選股需要的，其實就是這種不對等的優勢。密切留意首季中國汽車股，只要具備優勢的，否則沒有投資價值。

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特斯拉4月19日盤後公布第一季度收入233.3億美元，按年升24%。但盈利跌24%至25.13億美元，每股收益85美分，毛利率大跌9.77個百份點至19.3%。市場立刻給予差評，第二天股價下跌了8.6%。

降價是導致毛利率下降的主要原因。在財報電話會議上，馬斯克表示他支持降價，他說：

我們認為，相比較低的銷量和較高的利潤率，爭取更高的銷量和更大的車隊才是正確選擇。不過我們預計，隨着時間的推移，全自動駕駛將為特斯拉汽車帶來可觀的利潤。

「經濟風暴」將持續一年左右

馬斯克在公司財報電話會議上提到高利率、汽車的可負擔性和經濟等字眼約10次，投資者知道經濟正在放緩，但他們不願意聽到全球最具價值的汽車公司的CEO這麼說，馬斯克還預測「經濟風暴」將持續一年左右。這些言論引發了投資者對經濟形勢的擔憂，導致整個汽車板塊下跌。

馬斯克還在電話會議上提出了一個激進想法，他說：「如果全自動駕駛成功的話，我們認為會成功，我們正在打造的汽車未來的價值將比現在高得多。我們有可能在零利潤的情況下賣車，但與自動駕駛汽車這項資產相關的未來現金流的淨現值仍然非常可觀。」未來利潤將來自全自動駕駛軟體。

但是，對於馬斯克把賭注押在特斯拉全自動駕駛汽車的未來利潤上這一點，華爾街的看法不一。

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特斯拉目前仍是一家汽車公司

特斯拉的財報顯示：「在當前的宏觀經濟環境下，今年對特斯拉來說是一個獨特的機會，由於許多汽車製造商正在努力應對電動汽車盈利方面的挑戰，我們的目標是利用我們的成本優勢。」

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花旗（Citi）分析師伊塔利·米夏埃利（Itay Michaeli）認為這是一項有價值的戰略，他在研報中寫道：

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