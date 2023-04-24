通關較利好港樓還是港股? 地產 12:00 2023/04/24 分享： 分享： 隨著中港通關，本港營商環境逐步改善，與經濟關係密切的樓市及股市，在全面通關帶動下，理應可錄得不俗的表現。然而，觀乎近期港樓與港股表現，似乎通關對港樓的刺激，相對港股為大。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 樓價最新統計 等同15.6年收入 2023/04/05 樓價最新統計 等同15.6年收入 你可能感興趣 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 12:00 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價難負擔未變 01:00 2023/03/22 樓價難負擔未變 樓價最新統計 等同15.6年收入 01:00 2023/04/05 樓價最新統計 等同15.6年收入 最新專欄文章 一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 2023/04/21 一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 2023/04/20 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 2023/04/19 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 二手市場 樓價 CCL 港股 恒生指數