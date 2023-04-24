  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通關較利好港樓還是港股? 

地產 12:00 2023/04/24

分享：

分享：

隨著中港通關，本港營商環境逐步改善，與經濟關係密切的樓市及股市，在全面通關帶動下，理應可錄得不俗的表現。然而，觀乎近期港樓與港股表現，似乎通關對港樓的刺激，相對港股為大。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

二手獲利比率反彈 樓價止跌回升
2023/03/22
二手獲利比率反彈 樓價止跌回升
樓價難負擔未變
2023/03/22
樓價難負擔未變
樓價最新統計 等同15.6年收入
2023/04/05
樓價最新統計 等同15.6年收入

你可能感興趣

二手獲利比率反彈 樓價止跌回升
12:00 2023/03/22
二手獲利比率反彈 樓價止跌回升
樓價難負擔未變
01:00 2023/03/22
樓價難負擔未變
樓價最新統計 等同15.6年收入
01:00 2023/04/05
樓價最新統計 等同15.6年收入

最新專欄文章

一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎
2023/04/21
一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎
高才通申請個案漸增 為樓市增添動力
2023/04/20
高才通申請個案漸增 為樓市增添動力
旅遊業復甦 酒店買賣翻倍
2023/04/19
旅遊業復甦 酒店買賣翻倍
新盤減價成風二手樓續捱打
2023/04/18
新盤減價成風二手樓續捱打
長假及新盤夾擊 二手短期續受壓
2023/04/17
長假及新盤夾擊 二手短期續受壓
二手市場 樓價 CCL 港股 恒生指數

下一篇文章

10圖看清中國經濟現狀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？
英國收緊簽證在即 BNO移民成絕響？
港股愈跌愈深 「冠軍分析師」張憶東薦7大板塊應變（第二版）
港股愈跌愈深 「冠軍分析師」張憶東薦7大板塊應變（第二版）
英初級醫生大罷工 人工有幾低？
英初級醫生大罷工 人工有幾低？
【通脹偵察站】官媒：內地沒有通縮危機（持續更新）
【通脹偵察站】官媒：內地沒有通縮危機（持續更新）
直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服
直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服
人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊
人工智能對職場影響至今負面 勢必加劇貧富懸殊