連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 地產 12:00 2023/04/25 分享： 分享： 核心區舖位租務明顯增加，並開始出現連鎖品牌重新擴充，反映商界憧憬後市進一步轉理想外，租金從高峰期大幅回落，亦是商戶落戶主要原因。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 工商舖落成見頂 等待消化 2023/04/07 工商舖落成見頂 等待消化 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 2023/04/12 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 你可能感興趣 工商舖落成見頂 等待消化 01:00 2023/04/07 工商舖落成見頂 等待消化 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 19:57 2023/04/12 加息困擾 工商舖市場難V型反彈 最新專欄文章 通關較利好港樓還是港股? 2023/04/24 通關較利好港樓還是港股? 一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 2023/04/21 一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 2023/04/20 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 2023/04/19 旅遊業復甦 酒店買賣翻倍 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 物業出租 莎莎 商舖 珠寶