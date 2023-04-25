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連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠

地產 12:00 2023/04/25

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核心區舖位租務明顯增加，並開始出現連鎖品牌重新擴充，反映商界憧憬後市進一步轉理想外，租金從高峰期大幅回落，亦是商戶落戶主要原因。

...

欄名 : 樓市分析

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