復星財富李曉翀：百勝中國壁壘高

通關之後，筆者出差內地的次數變多，正所謂，好又一餐唔好又一餐，「睇餸食飯」是基本野。不過，若然你有要求，想試試某些網紅店，會發現，少不免攞籌排隊，少則分鐘計，多則小時起步，反映出內地餐飲復甦勢頭不俗。

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內地首季經濟數據當中的餐飲收入亦反映了這點。根據國家統計局數據，餐飲收入方面，2023年第一季度同比增長13.9%，其中，3月單月增速達26.3%。

作為疫後復甦最關鍵的消費場景之一，餐飲業一直受市場重視，部分運營良好的公司近期股價更重返歷史高位，估值中樞上移明顯，筆者認為，百勝中國 （09987） 值得留意，現時2023年PEG水平較同業仍有折讓。

疫情期間，百勝中國旗下的內地肯德基以及必勝客的開店數量同比增幅保持雙位數增長，其中，內地肯德基餐廳數量在2020至2022年同比增幅分別為9.7%、14.0%及11.3%，對比开店速度放缓的同業，百勝中國的壁壘在於品牌運營、門店經營管理及供應鏈管理，均不可或缺。

坐擁兩大高市佔品牌

百勝中國主營的收入來源是肯德基及必勝客，兩者分別佔其2022年收入的75%及20%，剩餘5%來自其他品牌。

據其回港上市的招股書顯示，根據弗若斯特沙利文，2019年在中國速食市場佔據最大的份額，市佔率達到4.9%，遠高於同一時期進入中國市場的麥當勞（2.7%）。

必勝客方面，據今年剛上市的半新股達勢股份招股書顯示，於2021年，按收益計算，必勝客為中國比薩市場第一大比薩餐廳公司，市場份額為37.4%，遠拋離第二名的尊寶比薩（6%）。

高效的門店經營管理

百勝中國長期以來維持適中的拓店節奏，對新店的審核流程、開發部門的考核進行嚴格的把控，閉店率維持極低的水平。

而且，百勝中國以標準化手冊規範餐廳運營，並通過多重的稽核審查、消費者反饋收集、嚴格處罰機制保證制度的有效執行。

另外，餐廳方面通過顧客用餐后評價系統收集反饋，一旦發現顧客的有效差評會馬上查明原因進行處理並回復，保證餐廳標準化運作。

全面的供應鏈管理

首先，百勝中國建立STAR評估體系，對供應商進行審查監督，從上游嚴格把關食品安全。

其次，產品研發方面，百勝中國會要求其市場部、新品委員會以及消費者調查層層把關，目的就是為了保證新品的良好表現。

現時，百勝中國的倉儲物流中心方面亦遍佈內地逾30個城市，並通過資訊化手段實現對車輛位置、温度及倉庫温度的即時監控。

編輯：陳文政

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