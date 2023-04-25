「數」中自有黃金屋 創造穩定現金流有法

香港人一向喜歡買磚頭，即使最近香港的房地產價格下調，入場門檻仍然很高，再加上政府為杜絕短綫炒風，自2012年起推出3年內賣樓的額外印花稅辣招，導致投資者假如在購買物業後的短時間內需要套現周轉，便需要承擔額外成本。相反，投資海外物業就不用擔心額外印花稅的問題，而且入場門檻較低，非常適合打算分散投資風險和製造現金流的投資者。

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筆者在美國長大，曾在當地升學和工作，對房地產市場非常熟悉，而筆者喜歡投資美國物業的其中一個重要原因，就是港幣跟美元掛勾，投資者不用擔心受滙率波幅影響。

在選定投資地點前，我們必須做足功課，了解當地人的住屋文化，以及房地產發展的相關數據、回報率等，以了解物業的升值潛力。

美國人在成年後，大都會離開獨居，而且他們大都是月光族，儲蓄率低，習慣只租不買，對租務市場的需求殷切。現時，美國約35%家庭是租客，物業的租金回報可達13-17%，貸款槓桿比率約為60-80%。

首先，投資是需要理性的數據支持。根據Zillow Home Value Index 顯示，由2020年第二季起，美國樓價指數升幅達到37.5%，樓價並沒有受COVID-19打擊。此外，萊坊（The Knight Frank）發布的2022年第三季《全球樓價指數》（Global House Price Index）顯示，截至2022年9月的過去12個月，56個國家和地區的樓價平均下跌0.3%，香港下跌7.1%，反而美國的樓價則逆市上升10.6%。

除了全球樓價指數外，我們亦可參考新屋動工數字。由於所有發展商在動工前必須取得許可證，因此投資者可從中推測開發商對樓市的信心。根據美國商務普查局（U.S. Census Bureau）公布的最新數據顯示，2023年3月23日政府發出的建築許可數字為1,550,000宗，比預測的數字1,524,000宗為高，更創出本年度的新高，證明美國的發展商亦對當地房地產市場充滿信心。這些數據都可以從網上找到的，我們在投資前做足功課，就可大大減低風險。

美國物業就是為筆者創造穩定現金流，成功躺平達至財務自由的黃金屋。

編輯：陳文政

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