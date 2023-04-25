任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰

華為創始人任正非於MetaERP表彰會表示，軟件上華為仍然落後，但有一天會變得強大，華為正與合作伙伴一同為國家安全共同奮鬥。

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華為於4月20日，在東莞溪流背坡村園區舉辦「英雄強渡大渡河」MetaERP（企業資源管理軟體）表彰會。宣布實現自主可控的MetaERP研發，並完成對舊ERP系統的替換。

據了解，出席此次表彰會的合作伙伴包括用友網路（滬：600588）、金蝶國際 （00268） 、天喻信息（深：300205）、奇安信（滬：688561）、北京元年科技、中軟國際 （00354） 、軟通動力（深：301236 ）、廣州賽意（深：300687）、上海漢得（深：300170）9家公司。

在2019年5月16日，美國把華為列入實體清單，ERP供應商在幾天內便通知將對華為斷供停服。

在表彰會上，華為董事、品質與流程IT部總裁陶景文再次重提此事，坦言ERP作為華為企業經營最核心的系統，支撐華為20多年的快速發展，支撐每年人民幣數千億產值的業務，若然出問題即等同人體神經系統出問題，公司基本業務運轉面臨癱瘓風險。

陶景文指出ERP制栽，猶如有道大渡河橫亙在前，已經沒有退路的華為只能強渡大渡河，現時華為已開發出自家ERP系統，陶景文宣布：「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」

任正非出席表彰會，並向合作夥伴表示感謝，說：

我們是在同一條戰壕上的。我們認為今天的成功跟你們分不開，未來的發展跟你們更相關聯。 今天在在軟體上我們還是落後的，但是有一天我們可能會變強大。我們跟合作夥伴在一起共同奮鬥，加強合作，為這個國家的安全共同奮鬥。

資料來源：綜合內媒報道

編輯：陳文政

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