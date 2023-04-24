  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

任正非：華為軟體仍落後 但有一天將變強

研究報告 16:59 2023/04/24

分享：

分享：

華為創始人任正非於MetaERP表彰會表示，軟件上華為仍然落後，但有一天會變得強大，華為正與合作伙伴一同為國家安全共同奮鬥。

專訪 兩大基金經理 談第二季布陣【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

華為於4月20日，在東莞溪流背坡村園區舉辦「英雄強渡大渡河」MetaERP（企業資源管理軟體）表彰會。宣布實現自主可控的MetaERP研發，並完成對舊ERP系統的替換。

據了解，出席此次表彰會的合作伙伴包括用友網路（滬：600588）、金蝶國際 （00268） 、天喻信息（深：300205）、奇安信（滬：688561）、北京元年科技、中軟國際 （00354） 、軟通動力（深：301236 ）、廣州賽意（深：300687）、上海漢得（深：300170）9家公司。

在2019年5月16日，美國把華為列入實體清單，ERP供應商在幾天內便通知將對華為斷供停服。

在表彰會上，華為董事、品質與流程IT部總裁陶景文再次重提此事，坦言ERP作為華為企業經營最核心的系統，支撐華為20多年的快速發展，支撐每年人民幣數千億產值的業務，若然出問題即等同人體神經系統出問題，公司基本業務運轉面臨癱瘓風險。

陶景文指出ERP制栽，猶如有道大渡河橫亙在前，已經沒有退路的華為只能強渡大渡河，現時華為已開發出自家ERP系統，陶景文宣布：「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」

任正非出席表彰會，並向合作夥伴表示感謝，說：

我們是在同一條戰壕上的。我們認為今天的成功跟你們分不開，未來的發展跟你們更相關聯。

今天在在軟體上我們還是落後的，但是有一天我們可能會變強大。我們跟合作夥伴在一起共同奮鬥，加強合作，為這個國家的安全共同奮鬥。

 

資料來源：綜合內媒報道

編輯：陳文政

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

相關文章

從主動基金首季持倉 看港股部署
今日
從主動基金首季持倉 看港股部署
專訪兩大基金經理：消費股盈利復甦確定性高
今日
專訪兩大基金經理：消費股盈利復甦確定性高
中國擎天軟件：法院一審裁定僅3項軟件著作權歸南華擎天所有
今日
中國擎天軟件：法院一審裁定僅3項軟件著作權歸南華擎天所有

你可能感興趣

從主動基金首季持倉 看港股部署
今日 16:10
從主動基金首季持倉 看港股部署
專訪兩大基金經理：消費股盈利復甦確定性高
今日 00:01
專訪兩大基金經理：消費股盈利復甦確定性高
中國擎天軟件：法院一審裁定僅3項軟件著作權歸南華擎天所有
今日 12:31
中國擎天軟件：法院一審裁定僅3項軟件著作權歸南華擎天所有

最新專欄文章

阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
今日
阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
中國大芬佬張坤首季重大操作：減持騰訊
今日
中國大芬佬張坤首季重大操作：減持騰訊
華為孟晚舟 談500倍AI算力
2023/04/22
華為孟晚舟 談500倍AI算力
沈建光：美內部深層次問題將暴露（第二版增摩通戴蒙觀點）
2023/04/22
沈建光：美內部深層次問題將暴露（第二版增摩通戴蒙觀點）
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
2023/04/22
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
中國市場 大行報告 市場動向 國防 5G 軟件 科技產品 科技戰 奇安信（滬：688561） ERP

上一篇文章

大摩：料內地基建行業未來數月迎多項重估催化劑（持續更新）

下一篇文章

通脹降温屬好事？大摩大淡友 警示股市暴跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行
中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行
中國GDP全年「奔6」 券商預期趨升 股市料重新定價
中國GDP全年「奔6」 券商預期趨升 股市料重新定價
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
瑞銀：聯通首季經營現金流按年增逾2成（持續更新）
瑞銀：聯通首季經營現金流按年增逾2成（持續更新）