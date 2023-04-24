從主動基金首季持倉 看港股部署

在剛過去的首季，港股及A股表現反覆，按季計仍錄輕微上升。據平安證券的統計，從主動基金規模及發行情看來，主動權益基金於2023年首季末規模較上季末小幅增加1.89%。反映首季基金發行市場情緒回暖，新發基金結構上以偏股混合型基金為主。

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首季中小型基金表現突出 ；

至於首季主動權益基金業績表現，顯示首季偏中小型風格基金表現突出，平衡風格基金表現較優但跑贏指數難度大。2023年首季度電腦行業指數領漲，傳媒、通信等科技板塊漲幅居前。

另方面，行業主題基金業績表現分歧，科技主題基金業績居前，軍工、新能源主題基金業績靠後。

從基金的重倉個股情況看來，按持倉市值，貴州茅台（滬：600519），仍為主動權益基金第一大重倉股，但重倉規模較上季末減少，美團 （03690） 、億緯鋰能（深：300014）退出前十大重倉股，愛爾眼科（深：300015）、陽光電源（深：300274）新進入前十大重倉股。

至於基金的港股配置，其中港股倉位下降，重點減持社服和醫藥板塊。平安證券指出，主動權益基金和港股主題基金投資港股倉位較上季末均有所下降。

截至2023年首季末，主動權益基金港股倉位中位數10.51%，較上季末減少0.83%。以最近4個季末平均港股倉位超過60%的主動權益基金作為港股主題基金樣本，港股倉位元中樞於2023年首季末達到84.3%，較上季末減少 1.1%。

首季基金重倉港股通信及石油股

首季度傳媒維持第一大重倉行業，港股主題基金對通信、石油石化、電腦等板塊的重倉增持幅度居前，社會服務、醫藥生物、非銀金融等板塊遭減持。港股主題基金首季度在通信、石油石化、電腦行業的重倉配置增幅居前，較上季度末持倉佔比分別增加2.79%、2.08%、1.28%，首季重倉股重點減持社會服務行業，較上季末持倉佔比均下降 2%以上。 ；

港股主題基金重倉增持中移動 （00941） 、金山軟體 （03888） 的幅度居前，重倉減持藥明生物 （02269） 、美團 （03690） 的幅度居前。截至2023年首季，港股主題重點增持中國移動、金山軟體，增持規模超5億元，藥明生物、美團遭減持超過3.9億元。 ；

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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