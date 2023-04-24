  • 24°C
香港時間 : 2023424日 (週一) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從主動基金首季持倉 看港股部署

研究報告 16:10 2023/04/24

分享：

分享：

在剛過去的首季，港股及A股表現反覆，按季計仍錄輕微上升。據平安證券的統計，從主動基金規模及發行情看來，主動權益基金於2023年首季末規模較上季末小幅增加1.89%。反映首季基金發行市場情緒回暖，新發基金結構上以偏股混合型基金為主。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 ；

首季中小型基金表現突出 ；

至於首季主動權益基金業績表現，顯示首季偏中小型風格基金表現突出，平衡風格基金表現較優但跑贏指數難度大。2023年首季度電腦行業指數領漲，傳媒、通信等科技板塊漲幅居前。

另方面，行業主題基金業績表現分歧，科技主題基金業績居前，軍工、新能源主題基金業績靠後。

從基金的重倉個股情況看來，按持倉市值，貴州茅台（滬：600519），仍為主動權益基金第一大重倉股，但重倉規模較上季末減少，美團 （03690） 、億緯鋰能（深：300014）退出前十大重倉股，愛爾眼科（深：300015）、陽光電源（深：300274）新進入前十大重倉股。

至於基金的港股配置，其中港股倉位下降，重點減持社服和醫藥板塊。平安證券指出，主動權益基金和港股主題基金投資港股倉位較上季末均有所下降。

截至2023年首季末，主動權益基金港股倉位中位數10.51%，較上季末減少0.83%。以最近4個季末平均港股倉位超過60%的主動權益基金作為港股主題基金樣本，港股倉位元中樞於2023年首季末達到84.3%，較上季末減少 1.1%。

首季基金重倉港股通信及石油股

首季度傳媒維持第一大重倉行業，港股主題基金對通信、石油石化、電腦等板塊的重倉增持幅度居前，社會服務、醫藥生物、非銀金融等板塊遭減持。港股主題基金首季度在通信、石油石化、電腦行業的重倉配置增幅居前，較上季度末持倉佔比分別增加2.79%、2.08%、1.28%，首季重倉股重點減持社會服務行業，較上季末持倉佔比均下降 2%以上。 ；

港股主題基金重倉增持中移動 （00941） 、金山軟體 （03888） 的幅度居前，重倉減持藥明生物 （02269） 、美團 （03690） 的幅度居前。截至2023年首季，港股主題重點增持中國移動、金山軟體，增持規模超5億元，藥明生物、美團遭減持超過3.9億元。 ；

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

通脹降温屬好事？大摩大淡友 警示股市暴跌
今日
通脹降温屬好事？大摩大淡友 警示股市暴跌
科技股走勢反覆 建銀國際：挑戰中有機遇
2023/04/18
科技股走勢反覆 建銀國際：挑戰中有機遇
耶倫暗示加息進入尾聲
2023/04/18
耶倫暗示加息進入尾聲
油價升「三桶油」續破頂 OPEC+減產 油價可守80美元？
2023/04/17
油價升「三桶油」續破頂 OPEC+減產 油價可守80美元？
內房的春天來了嗎？（第二版）
2023/04/13
內房的春天來了嗎？（第二版）
大行報告 基金 指數 板塊 金融 中國 A股

上一篇文章

通脹降温屬好事？大摩大淡友 警示股市暴跌

下一篇文章

大和：越地低迷市況下擴張 料未來將續跑贏同行（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行
中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
瑞銀：聯通首季經營現金流按年增逾2成（持續更新）
瑞銀：聯通首季經營現金流按年增逾2成（持續更新）
中國GDP全年「奔6」 券商預期趨升 股市料重新定價
中國GDP全年「奔6」 券商預期趨升 股市料重新定價
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情