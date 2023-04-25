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格羅斯：美地區銀行現長期投資價值

財金猛人追蹤 00:04 2023/04/25

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曾有「債王」之稱、全球最大的債券基金PIMCO的共同創辦人之一的比爾·格羅斯（Bill H. Gross），雖然在2019年從資產管理行業退休，但他具40多年投資經驗，尤其是定息收益資產方面，因此他的最新看法，在美國經歷2022年急速加息，引發矽谷銀行提擠事件以至中小型銀行爆煲潮後，仍有一定的參考價值。

    點擊圖片放大
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    +3

———————————————

4月21日：

格羅斯在他的最新展望中評論，買入地區性銀行股，是一項誘人的長期投資。因為受3月份銀行業危機的影響，上述地區銀行股暴跌，股價較其淨資產折價約60%，再配合銀行的股本回報率達到約10%的水平，提供一個很好的長期投資。

他續表示：

許多較小的地區銀行，可能會被較大的同行收購，收購價將較高於目前的市價。

此外，格羅斯還透露，他已經買入包括......

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 債王追蹤

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