格羅斯：美10年期債合理孳息率為4.5厘

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花旗劉顯達：買股收息起碼要有6厘半 （附3隻首選公用股）
曾有「債王」之稱、全球最大的債券基金PIMCO的共同創辦人之一的比爾·格羅斯（Bill H. Gross），雖然在2019年從資產管理行業退休，但他具40多年投資經驗，尤其是定息收益資產方面，因此他的最新看法，在美國經歷2022年急速加息，引發矽谷銀行提擠事件以至中小型銀行爆煲潮後，仍有一定的參考價值。
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8月13日：
格羅斯日前接受外電訪問時表示：
美國10年期國債當前孳息水平被高估，真正合理的水平應為4.5厘。
他續表示......
5月9日：
對於近月最困擾投資市場的美國債務上限問題，格羅斯在美國時間5月8日於彭博電視台的ETF IQ節目中表示：
我建議那些和我一樣不那麼擔心（編按：美國債務上限問題）的人，以比長期國債高得多的收益率去購買1個月期或2個月期的國債。
他更預計......
4月21日：
格羅斯在他的最新展望中評論，買入地區性銀行股，是一項誘人的長期投資。因為受3月份銀行業危機的影響，上述地區銀行股暴跌，股價較其淨資產折價約60%，再配合銀行的股本回報率達到約10%的水平，提供一個很好的長期投資。
他續表示：
許多較小的地區銀行，可能會被較大的同行收購，收購價將較高於目前的市價。
此外，格羅斯還透露，他已經買入包括......
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撰文 : 蕭悅潾 Money Times
欄名 : 債王追蹤