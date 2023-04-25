新華保險盈喜 估值理應上升

港股昨日下挫，恒生指數和國企指數技術指標MACD發出沽出訊號，小心牛熊分界綫最終失守，但新華保險（01336）昨日逆市上升，因為發出首季業績盈喜，今年盈利更有望恢復雙位數增長，加上A股過去半年反覆上升

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