新華保險盈喜 估值理應上升 財金專欄 2023/04/25 分享： 分享： 港股昨日下挫，恒生指數和國企指數技術指標MACD發出沽出訊號，小心牛熊分界綫最終失守，但新華保險（01336）昨日逆市上升，因為發出首季業績盈喜，今年盈利更有望恢復雙位數增長，加上A股過去半年反覆上升 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - A股吹冷風 港股料偏軟 2023/04/22 A股吹冷風 港股料偏軟 中字股實力談 - A股股災 恒指下周200攻防（第四版） 2023/04/21 A股股災 恒指下周200攻防（第四版） 中字股實力談 - 小酒館拉動 海倫司轉盈 2023/04/21 小酒館拉動 海倫司轉盈 中字股實力談 - 北水出逃 港股悶局現暗湧（第四版） 2023/04/20 北水出逃 港股悶局現暗湧（第四版） 中字股實力談 - 五一驅動 中航信高增長 2023/04/20 五一驅動 中航信高增長 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市盈率 市帳率 內地保險股 中國銀行保險監督管理委員會 新華保險（01336） 中國人民保險集團（01339） 眾安在線（06060）