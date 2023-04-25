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新華保險盈喜 估值理應上升

財金專欄 2023/04/25

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港股昨日下挫，恒生指數和國企指數技術指標MACD發出沽出訊號，小心牛熊分界綫最終失守，但新華保險（01336）昨日逆市上升，因為發出首季業績盈喜，今年盈利更有望恢復雙位數增長，加上A股過去半年反覆上升

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市盈率 市帳率 內地保險股 中國銀行保險監督管理委員會 新華保險（01336） 中國人民保險集團（01339） 眾安在線（06060）

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