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4月政治局會議 左右港股運道

研究報告 11:05 2023/04/25

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最新出爐影帝劉青雲話：「掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲。」同理，港股動力、壓力投資者都會接受，因為總好過無力。無力即是無波幅，投資者買升沽空都難獲利。港股最近橫行無力，未來動力還需要看召開在即的全年最重要的4月政治局會議，因為歷年來看，該會議是「兩會」的延續和遞進，是根據一季度經濟狀況細化全年工作目標的關鍵會議，一定意義上起到了承上啟下的作用，對股市走勢有指標性作用。

今年一季度經濟數據表現如何？從走勢看，港股得益於國内疫情放寬，自去年11月低位14859，連續反彈3個月，今年1月開市19570，高見22700，其後連跌3個月，至昨日低見19734，今年走勢跌回年初水平，反映一季度經濟數據發布後，人心觀望多於盼望。

官方發布的一季度GDP同比增速為4.5%，如果剔除基數和2019年同期去對比，測算出的年化平均增速為4.9%，確實相比去年四季度有明顯改善，但距離疫情之前2019年的6%附近的增速，還有較大的差距。在2021年的時候，新冠疫情的影響還沒有那麼大，但當年的平均GDP增速已經只有5.3%，低於2019年6%的增速水平。當前一季度的經濟平均增速，比2021年的時候還要低。使用統計局發布的季調環比來推算實際GDP指數，發現GDP指數也明顯低於疫情之前的增長趨勢綫。

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從經濟的領先指標——社融數據來看，融資需求恢復的持續性有待觀察。在去年四季度的時候，社融季調環比折年率降至最低點8.3%，之後開始快速回升，截至今年3月，連續三個月季調環比折年率增速升至12.6%。這一環比增速看起來很高，但這是建立在去年四季度低基數的基礎上，其實社融存量同比增速也僅僅是回升至10%，比去年四季度之前要低不少。目前的社融環比恢復速度，不如2020年，而且還要考慮到一季度信貸項目集中投放帶來的衝量，社融恢復的持續性有待觀察。

從經濟三駕馬車角度分析：

1）消費增速降台階。
在疫情前後，消費增速明顯降了一個台階。從同比來看，一季度社消零售年化同比增速在4.5%附近，相比去年四季度有明顯的改善。但疫情之前社消零售的增速在8%附近，當前消費增長和疫情之前比還有較大差距。其實剔除基數的因素，在疫情影響較小的2020年下半年和2021年，社消零售的平均增長速度也在4.5至5%之間。所以一季度的消費增速是回到了2021年的狀態，恢復還偏弱。

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從店鋪經營情況也能觀察消費需求的恢復情況。在2022年的時候，受到疫情影響較大，不少消費領域的在營店鋪數據減少。但今年2月、3月份，疫情的影響已經不大，店鋪數量也在減少，背後的原因是值得思考的。

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