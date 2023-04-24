印度彈起 難在那裡？ 國際 22:34 2023/04/24 分享： 分享： 中國蟬聯多年的世界第一多人口國家寶座，在今年失落，按聯合國推算，印度憑14.286億人口，超越中國的14.257億，取代中國成最多人國家。中國生育率已降到可以與日本相提並論，在可見將來，中印的人口差距只會愈拉愈闊。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 2023/04/18 Apple高息儲蓄戶口 豐富金融生態圈 你可能感興趣 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 22:16 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 21:49 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 22:12 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 最新專欄文章 國金札記 - SpaceX火箭爆炸 為何業界仍稱成功？ 今日 SpaceX火箭爆炸 為何業界仍稱成功？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 國金札記 - 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/21 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 國金札記 - 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/20 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 宏觀分析 莫迪 經濟 GDP 政治 印度 人口