印度彈起 難在那裡？

中國蟬聯多年的世界第一多人口國家寶座，在今年失落，按聯合國推算，印度憑14.286億人口，超越中國的14.257億，取代中國成最多人國家。中國生育率已降到可以與日本相提並論，在可見將來，中印的人口差距只會愈拉愈闊。

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