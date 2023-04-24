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印度彈起 難在那裡？

國際 22:34 2023/04/24

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中國蟬聯多年的世界第一多人口國家寶座，在今年失落，按聯合國推算，印度憑14.286億人口，超越中國的14.257億，取代中國成最多人國家。中國生育率已降到可以與日本相提並論，在可見將來，中印的人口差距只會愈拉愈闊。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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