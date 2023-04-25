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區會改革在即 大削直選議席增門檻

財金專欄 2023/04/25

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現屆區議會的任期11月屆滿，特首李家超上周六（22日）露口風指，區議會選舉改革很快公布細節。

據悉改革後的區議會，直選議席將大削至少於三分之一，並設入閘門檻，行政會議最快今天討論有關方案。

改革後的區議會

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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