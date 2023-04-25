區會改革在即 大削直選議席增門檻 財金專欄 2023/04/25 分享： 分享： 現屆區議會的任期11月屆滿，特首李家超上周六（22日）露口風指，區議會選舉改革很快公布細節。 據悉改革後的區議會，直選議席將大削至少於三分之一，並設入閘門檻，行政會議最快今天討論有關方案。 改革後的區議會 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首議員灣區考察 3點合作新思路 2023/04/24 特首議員灣區考察 3點合作新思路 有政戲 - 特首率1司4局長 立會灣區團升格 2023/04/21 特首率1司4局長 立會灣區團升格 有政戲 - 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 2023/04/20 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 2023/04/19 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 有政戲 - 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 2023/04/18 夏寶龍提中聯辦 為何出現誤會 選舉 基本法 區議會 區議會選舉 夏寶龍