淄博烤熱民心 李迅雷：地方政府要學會「流動性管理」

山東省淄博市以燒烤聞名，成為打卡勝地，當地政府新增21條燒烤公交專綫吸遊客，導致當地遊客排山倒海。有人認為，淄博燒烤背後是地方政府在推波助瀾，惟中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，政府部門對草根經濟的呵護，流量經濟的觀念已經深入人心，但不能期望出一妙招解決當前經濟環境。

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據美團數據顯示，截至4月14日止，往淄博的火車票訂單數量已達到今年春運的兩倍。當地政府新增21條燒烤公交專綫，淄博五一住宿預訂量比2019年上升了8倍。李迅雷又指，行人數逐月大幅增加，反映了經濟復甦的步伐也在逐步加快，對應著中國經濟GDP的增速，也將顯著回升。

經過淄博燒烤一事，李迅雷認為，反映了老百姓對出行自由和消費自由的嚮往。當就業壓力增大、居民生活成本上升時，政府執法孰輕孰重還是容易辨別的。不過，他認為：

「當下讓（中國）經濟活起來是最重要的，不能期望出一妙招就能把所有問題都解決了。」

值得留意是，當前內地基建的投資回報率愈來愈低，而且拉動經濟的乘數效應也愈來愈差。從流動性的角度看，李迅雷表示，促消費的效應遠遠超過投資。與此形成鮮明對照的是，在消費層面上，公共投入的乘數效應遠遠超過投資，如消費券的乘數效應約是3倍，而西部地區固定資產投資的乘數效應可能只有1倍左右。

因此，李迅雷認為：

「還是得發揮市場在資源配置中的決定性作用，對市場要有敬畏之心，地方政府尤其要學會『流動性管理』。」

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報告來源：中泰證券

編輯：鍾采餘

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