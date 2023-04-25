  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 14:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淄博烤熱民心 李迅雷：地方政府要學會「流動性管理」

財金猛人追蹤 13:20 2023/04/25

分享：

分享：

山東省淄博市以燒烤聞名，成為打卡勝地，當地政府新增21條燒烤公交專綫吸遊客，導致當地遊客排山倒海。有人認為，淄博燒烤背後是地方政府在推波助瀾，惟中泰證券首席經濟學家李迅雷指出，政府部門對草根經濟的呵護，流量經濟的觀念已經深入人心，但不能期望出一妙招解決當前經濟環境。

    點擊圖片放大

據美團數據顯示，截至4月14日止，往淄博的火車票訂單數量已達到今年春運的兩倍。當地政府新增21條燒烤公交專綫，淄博五一住宿預訂量比2019年上升了8倍。李迅雷又指，行人數逐月大幅增加，反映了經濟復甦的步伐也在逐步加快，對應著中國經濟GDP的增速，也將顯著回升。

經過淄博燒烤一事，李迅雷認為，反映了老百姓對出行自由和消費自由的嚮往。當就業壓力增大、居民生活成本上升時，政府執法孰輕孰重還是容易辨別的。不過，他認為：

「當下讓（中國）經濟活起來是最重要的，不能期望出一妙招就能把所有問題都解決了。」

值得留意是，當前內地基建的投資回報率愈來愈低，而且拉動經濟的乘數效應也愈來愈差。從流動性的角度看，李迅雷表示，促消費的效應遠遠超過投資。與此形成鮮明對照的是，在消費層面上，公共投入的乘數效應遠遠超過投資，如消費券的乘數效應約是3倍，而西部地區固定資產投資的乘數效應可能只有1倍左右。

因此，李迅雷認為：

「還是得發揮市場在資源配置中的決定性作用，對市場要有敬畏之心，地方政府尤其要學會『流動性管理』。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

專訪 兩大基金經理 談第二季布陣【下一頁

內地社會融資市場中，面臨出現「流動性分層」現象……更多內容，用戶請登入。

報告來源：中泰證券
編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

相關文章

任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
2023/04/22
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
格羅斯：美地區銀行現長期投資價值
今日
格羅斯：美地區銀行現長期投資價值
任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰
今日
任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰

你可能感興趣

任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
13:54 2023/04/22
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
格羅斯：美地區銀行現長期投資價值
今日 11:15
格羅斯：美地區銀行現長期投資價值
任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰
今日 12:20
任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰

最新專欄文章

曾淵滄：越秀供股意料中事（一文看清）
今日
曾淵滄：越秀供股意料中事（一文看清）
阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
今日
阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰
今日
任正非評中美科技戰壕 謀共同奮戰
中國大芬佬張坤首季重大操作：減持騰訊
今日
中國大芬佬張坤首季重大操作：減持騰訊
華為孟晚舟 談500倍AI算力
2023/04/22
華為孟晚舟 談500倍AI算力
電子消費券 基建創建 山東省 GDP 固定資產投資 宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 經濟 地產

下一篇文章

基金經理分析 電動車行業前景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

初出茅廬 時間是錢更是底氣
初出茅廬 時間是錢更是底氣
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
任澤平談中國首季GDP 拆假「通縮」（一文看清）
李迅雷：AI開啟新一波投資黃金期（第二版）
李迅雷：AI開啟新一波投資黃金期（第二版）
中國放水15個月 洪灝論40%股市升幅
中國放水15個月 洪灝論40%股市升幅
沈建光：美內部深層次問題將暴露（第二版增摩通戴蒙觀點）
沈建光：美內部深層次問題將暴露（第二版增摩通戴蒙觀點）
比亞迪王傳福：新能源車進入快魚吃慢魚階段
比亞迪王傳福：新能源車進入快魚吃慢魚階段