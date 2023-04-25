基金經理分析 電動車行業前景

針對可能利潤會有所提升，始終都賣多咗，所以不用太擔心減價帶來的影響的投資價值，霸菱中港股票投資總監方偉昌接受《Money Times》專訪時表示，仍然看好新能源車行業的發展。

方偉昌指出，內地目標在2030年前達成碳中和目標，所以現時全力發展新能源車，而目前中國的新能源車滲透率仍不算高，料行業仍有空間增長。

雖然內地汽車製造商近來發動減價戰，但方偉昌認為具一定生產規模，以及擁有新能源車零部件生產鏈的製造商不會受太大影響。「內地新能源車的銷售仍然好好，製造成本亦有所降低。在減價之後，可能利潤會有所提升，始終都賣多咗，所以不用太擔心減價帶來的影響。」

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對於該如何選擇新能源車品牌，方偉昌則看好已有利潤，具生產規模的公司。

「始終新能源車的增長，在過去幾年的爆發後，今年其實會比較變成比較個別品牌領先，不會似以前的百花齊放。」

他相信，消費者對新能源車的要求會提高，所以在新能源車板塊方面，要更加具選擇性。

根據乘聯會公布的資料顯示，今年首季中國新能源汽車廠商銷售為148萬，按年增長25%。比亞迪 （01211） 銷售為中國第一；Tesla為第二名。

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