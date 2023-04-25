復甦趨勢 首季國內旅遊收入按年增近7成

自從內地放寬防疫措施以來，經濟逐漸恢復增長，其中旅遊恢復力度似乎不容小覷。中國文化和旅遊部最新公布的數據顯示，今年首季國內旅遊總人次12.16億，按年增長46.5%；國內旅遊收入（旅遊總花費）1.3萬億元（人民幣，下同），按年增長69.5%。而從目前「五一」黃金周的預訂數據看來，內地旅遊業還有一波報復式增長。

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另外商務部發布數據顯示，首季在綫銷售的旅遊產品和景點門票、在綫文娛銷售額按年分別增長115.8%、19.2%。而有關即將到來的「五一」黃金周，數據更顯示已經恢復至疫情前，即2019年同期。

據民航局指，今年「五一」假期機票訂票已超600萬人次，旅客出行需求提前釋放，市場熱度基本恢復至2019年同期水平......

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