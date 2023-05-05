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滙豐環研：3因素撑港零售續復甦 薦3隻收息股（持續更新）

研究報告 20:31 2023/05/05

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美國聯儲局一如市場預期，5月4月早上2時公布加息0.25厘（點擊圖片放大），其後較大機會在一段時間內維持聯邦基金利率於5至5.25厘（點擊圖片放大）。事實上，在就業市場強勁，縱使美國3月通脹滑落速度有驚喜（點擊圖片放大），但仍屬較高水平，聯儲局主席也不排除再度加息的可能性。

專訪 洪灝 談中美新形勢【下一頁

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無論如何，美國息率料維持在5厘水平至年底的機會極高，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：普徠仕3層面看 今年難減息

延伸閱讀：ING彭藹嬈：內地PMI響經濟警號 料中央兩方案應對（新增圖解）

－－－－－－－－－－－－－－

5月5日：

【20：30】滙豐環球研究最新發表報告指，3月本港零售銷售按年增長40.9%，符合市場預期，升幅較上月擴大，首季零售銷售增長24.1%，較去年第四季表現大幅改善。

展望未來，滙豐環研鑑於基數效應消退，雖預計本港零售銷售勢頭將放緩，但相信在旅客回歸、經濟前景改善及消費券推動下，未來幾個月仍將保持雙位數增長，從而推動全年購物商場的零售租金表現。

此外，滙豐環研根據五一假期市況表現，預測今年全年來自中國內地的遊客數量，將恢復至疫情前約三分之二水平，而在本港收租股中，較看好零售物業收租股，因料其將迎來重估，當中看好......

【18：45】本地零售及收租股的派息能力，與本港零售表現息息相關。本港3月零售銷量按年升39.4%，而摩根大通最新發表報告表示，該表現勝預期，而經季調後，按月升幅擴至6%，高於2月的3.6%，並屬疫情以來經季調零售銷量首次恢復至2019年12月水平。

摩通續指出，香港零售銷售穩固復甦，受惠通關以來內地入境旅客增加，3月日均內地入境旅客約6.34萬人，相當於疫情前（2018年）水平的約45.4%；3月酒店入住率增6個百分點至84%，未季調平均實現酒店房價按月升18.7%。

展望未來，摩通表示......

【16：00】保險股有望隨疫情消退，以及內房股危機緩和，而再展「收息股魅力」。富瑞最新發表的研究報告指，香港與內地的保險公司首季新價值業務（NBV）表現強勁，而儲蓄熱潮及家庭財富重新分配應繼續推動保險業需求，而3.5%產品的尾班車效應或支持其今年次季銷售。

富瑞指，對保險需求前景持樂觀看法，並將......

【14：00】濠賭股有望隨中國以超預期的速度復常，而再展「收息股魅力」。滙豐環球研究最新發表的研究報告亦指，投資者對澳門博彩業的可持續性似乎過於憂慮，並視賭收的可持續復甦潛力為近期的催化劑，

滙豐環研表示，澳門在為期5天的「五一黃金周」錄得強勁的訪客量和博彩總收入，但濠賭股股價趨於走弱。滙豐環研續指出，由於投資者憂慮消費能力可能已經見頂，故擔心強勁數據的可持續性，顯示投資者的信心較弱。另外，濠賭股缺乏近期上行催化劑，鑑於下一個關鍵假期是10月，部分對沖基金做空行業股票。

不過，滙豐環研根據數據訊息，部分遊客為了避開人群而推遲行程，這或有助於緩衝5月的數據，令數據表現得以持續改善，並支持股價表現，情況如今年3月底。滙豐環研更認為，澳門博彩收入將持續改善，因為......

延伸閱讀：持續低價賣地或衝擊樓市

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息內銀股中國銀行 （03988） ，分析詳見：【下一頁

5月4日：

【20：15】瑞銀最新發表的研究報告指，壽險行業在今年第一季實現了強勁的新業務價值（NBV）增長，盡管代理人人數下降30%，但保險公司的新業務價值平均按年增長15%。

瑞銀認為，首季NBV主要增長動力來自：

  • 代理生產力的提高、
  • 分銷渠道的多元化，
  • 以及對儲蓄產品的強勁需求。

瑞銀預計，壽險行業將在第二季將保持增長勢頭，因為......

【17：45】濠賭股有望隨中國復常而再展「收息股魅力」，而澳門旅遊局局長文綺華剛表示，今年五一黃金周假期訪澳旅客近50萬人次，較預期為佳，認為首3日假期人流火爆，整體酒店入住率高，而昨日最後1日假期亦有70%入住率。更多關於濠賭板塊分析，詳見：【下一頁

【16：00】旅遊相關股的派息能力，受到新冠疫情重創，現隨着中國復常，有望再展「收息股魅力」，最新相關分析詳見：【下一頁

【11：30】美國聯儲局將聯邦基金利率調升到5至5.25厘後，或暫停加息，惟中金最新發表的研究報告指，滙豐 （00005） 首季業績大幅高於預期，主要是由於非利息收入表現優異及信用成本較低，雖然維持滙豐「中性」的投資評級，但是將其目標價上調8.4%至75.5元，以反映並有形股本回報率（ROTE）好於預期。

此外，中金表示，滙豐指引在國際財務報導準則第17號（IFRS 17）準則下，2023年淨利息收入至少340億美元，較此前至少360億美元指引基本持平，全年信用成本指引維持在40個基點。不過，滙豐指引加拿大業務有望在明年首季完成出售，將利用其盈餘資本進行股東回報。中金上調滙豐2023年盈利預測18%至約261.2億美元，惟下調其2024年盈測5.9%至約209.3億美元。

中金續指出，滙豐自疫情後首度恢復季度派息，派發每股股息10美仙，並同時宣布20億美元股權回購計劃，而當前滙豐......

延伸閱讀：儲局暗示停加息  中金：息口仍將維持高位

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁

5月3日：

【21：00】內房股為等待行業持續復甦、再展「收息股魅力」的板塊，而中資大型券商建銀國際對內房行業的最新分析，詳見：【下一頁

【17：00】恒生銀行 （00011） 昨日只公布首季股息，未有披露期內業績詳情，惟高盛最新發表的研究報告，基於滙豐 （00005） 旗下香港業務，以及中銀香港 （02388） 的盈利表現，正在調整對恒生銀行 （00011） 預測，維持其「沽售」的投資評級。

高盛表示，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）下跌，相關銀行的淨息差持續收窄，意味信貸成本似乎已經達到高峰。除此之外，國際財務報導準則第17號（IFRS 17）的實施，將恒生營運支出降低約5%，並從資產負債表中移除了保險資產的按市值計價，這在2022年對滙豐香港和恒生銀行產生了負面影響。

首季手續費收入方面，高盛指，滙豐香港和中銀香港在該收入按季大幅增長，但仍低於2022年首季的水平，因此預料恒生......

【14：30】滙豐 （00005） 昨日公布的首季業績雖然好於預期，而摩根大通發表研究報告也預計，滙豐股價會短期向上，但是卻投資者在升勢中獲利了結，並維持滙豐「中性」的投資評級，以及目標價61元不變。

摩通建議投資者趁高獲利的主因包括......

延伸閱讀：另類角度看今年減息機會（第三版增滙豐季績跟進）

【10：00】中國銀行 （03988） 今年首季撥備前經營溢利（PPOP）按年增約9%至1,126億元人民幣，花旗最新發表的研究報告，指中行此增長速度較去年第四季的1.8%有所加快，當中主因來自於期內強勁的交易收益，抵銷手續費收入、淨息差及營運效率下降的疲軟；中行期內稅後淨利潤增長0.5%至577億元人民幣，也達到市場對其全年預測的約25.5%，對中行H股維持「買入」的投資評級，以及目標價4.08元不變。

花旗續指出，雖然首季稅後淨利只錄得0.5%增長，低於同業水平，但中行PPOP增速為中國大型銀行中最快，因此認為中行在季內藉機消化不良貸款及提升不良貸款覆蓋率。花旗預料，中行海外貸款敞口較高，在利率市場化的情況下業務將較同業更具韌性，同時......

延伸閱讀：儲局5月鐵定加息0.25厘 港股怎樣走（附5月港股推介） 

5月2日：

【18：15】中銀香港 （02388） 今年首季營業收入、撥備前利潤、經營利潤分別按年增約12.3%、14.2%及22.6%，而中金最發表報告表示，中銀業績小幅低於中金預期，主要原因在於淨息差按季回落，致淨利息收入表現不及預期。

中金續表示，由於中銀淨息差表現不及預期，將其今、明兩年盈測分別下調9.5%和9.6%，至約337.3億及347.6億元。不過，中金認為......

【13：30】屬熱門收息股的內銀股，已公布首季業績，惟摩根大通最新發表的研究報告指，內銀首季業績表現令人失望，雖然交易收入反彈大致上支持了其收入增長，但是銀行淨利息收入及費用收入仍維持疲軟，而純利按年升2%，亦遜於摩通預期。

不過，摩通表示，縱使內銀季績令人失望，但管理層給予優於預期的指引，當中暗示了在接下來季度中，其淨利息收益率持續穩定、費用收入增長反彈，以及資產質量改善，因此，市場對首季表現遜色的反應或會被平息。個股方面，在國有銀行當中，交通銀行 （03328） 利潤增長最好；即使中國銀行 （03988） 利潤增長持平，但表現亦勝預期；民生銀行 （01988） 的收入和利潤增長都出現了轉機。

惟摩通補充，應避免......

【01：00】港人熱門收息藍籌股滙豐 （00005） 將於今日中午公布首季業績，在工商金融業務去年已復甦（點擊圖片放大），加上美國去年加息，以及全球多國亦復常，滙豐首季業績料可保持增長（點擊圖片放大），反而市場更期待滙豐首季可以恢復派發季度股息。

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滙豐股價在上周四已率先升破近兩周下降楔形阻力，更多分析詳見：【季績前瞻】【估值分析

延伸閱讀：NIM未屆明顯滑落時

5月1日：

【15：00】中國人壽 （02628） 上周公布其首季新業務價值（NBV）按年增約7.7%，而瑞銀近日發表的報告指，國壽首季NBV增長符合預期，主要是首年度保費錄得9%的穩定增長，而代理經紀人數目大致上按季平穩，達66.2萬人；國壽首季純利按年升78%至270億元人民幣，略高於市場預期。

瑞銀將國壽今年全年NBV增長預測由2%上調至9%，以反映首季業績。此外，瑞銀預料，踏入次季......

4月29日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評復甦收息股中國平安 （02318） ，分析詳見： 【下一頁

4月28日：

【13：00】因受到新冠疫情及內房債務危機衝擊，而削弱了「收息股魅力」的內險股，已陸續公布首季業績，普遍都略有驚喜。野村最新發表研究報告指，在銀保合作推動下，中國平安 （02318） 今年首季新業務價值（NBV）表現超出市場預期，但期內稅後經營利潤按年跌約3.4%，較野村預期低約7.6%，預期是受到財險、資產管理板塊及平安銀行科技業務較弱所拖累，而野村將平保目標價從70.11元調低至69.92元。

不過，野村表示......

更多內險股首季業績分析，詳見：【下一頁；績前預覽數據回顧，詳見：【下一頁

4月27日：

【14：00】科技相關股之中，相對高息的ASMPT （00522） （2023及2024年預測股息率分別約4.1及4.4厘），受累半導體行業下行周期而令今年首季業遜於市場預期。瑞銀最新發表報告雖然將ASMPT目標價，由115元調低至105元，但卻維持其「買入」的投資評級。

瑞銀表示，由於半導體行業下行周期，ASMPT今年首季收入按季跌9.5%至39億元（約5億美元），惟季內新增訂單則按季升14%至4.53億美元；而公司料第二季銷售收入預測介乎......

【10：30】渣打 （02888） 昨日公布的今年首季業績，表現略勝市場預期。摩根士丹利發表研究報告指，渣打首季收入大致符合預期，惟期內交易帳融資成本較高，令淨利息收入低於預期，幸而當中部分被非利息收入超出預期所抵銷，加上在成本控制表現改善，以及信貸服務收費所帶動下，業績略勝預期。

摩根士丹利更預期，渣打信用損失較低，認為按固定滙率計的每股盈利預測，有少幅上調空間，但......

延伸閱讀：新盤低價推售  窒礙樓價回升勢頭

更多關於4月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【四大國有內銀】【內險板塊】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【港鐵】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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