花旗：中行3方面受惠較高海外貸款敞口（持續更新）

美國就業市場強勁，縱使美國3月通脹滑落速度有驚喜（點擊圖片放大），以及矽谷銀行事件增加市場對衰退的憂慮，市場聯儲局5月4月早上2時公布加息0.25厘的機率仍再次上升（點擊圖片放大），其後聯邦基金利率維持在5至5.25厘一段時間的機會較高（點擊圖片放大）。

專訪 洪灝 談中美新形勢【下一頁】

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無論如何，美國息率料維持在5厘水平至年底的機會極高，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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5月3日：

【10：00】中國銀行 （03988） 今年首季撥備前經營溢利（PPOP）按年增約9%至1,126億元人民幣，花旗最新發表的研究報告，指中行此增長速度較去年第四季的1.8%有所加快，當中主因來自於期內強勁的交易收益，抵銷手續費收入、淨息差及營運效率下降的疲軟；中行期內稅後淨利潤增長0.5%至577億元人民幣，也達到市場對其全年預測的約25.5%，對中行H股維持「買入」的投資評級，以及目標價4.08元不變。

花旗續指出，雖然首季稅後淨利只錄得0.5%增長，低於同業水平，但中行PPOP增速為中國大型銀行中最快，因此認為中行在季內藉機消化不良貸款及提升不良貸款覆蓋率。花旗預料，中行海外貸款敞口較高，在利率市場化的情況下業務將較同業更具韌性，同時......

延伸閱讀：另類角度看今年減息機會（第三版增滙豐季績跟進）

5月2日：

【18：15】中銀香港 （02388） 今年首季營業收入、撥備前利潤、經營利潤分別按年增約12.3%、14.2%及22.6%，而中金最發表報告表示，中銀業績小幅低於中金預期，主要原因在於淨息差按季回落，致淨利息收入表現不及預期。

中金續表示，由於中銀淨息差表現不及預期，將其今、明兩年盈測分別下調9.5%和9.6%，至約337.3億及347.6億元。不過，中金認為......

【13：30】屬熱門收息股的內銀股，已公布首季業績，惟摩根大通最新發表的研究報告指，內銀首季業績表現令人失望，雖然交易收入反彈大致上支持了其收入增長，但是銀行淨利息收入及費用收入仍維持疲軟，而純利按年升2%，亦遜於摩通預期。

不過，摩通表示，縱使內銀季績令人失望，但管理層給予優於預期的指引，當中暗示了在接下來季度中，其淨利息收益率持續穩定、費用收入增長反彈，以及資產質量改善，因此，市場對首季表現遜色的反應或會被平息。個股方面，在國有銀行當中，交通銀行 （03328） 利潤增長最好；即使中國銀行 （03988） 利潤增長持平，但表現亦勝預期；民生銀行 （01988） 的收入和利潤增長都出現了轉機。

惟摩通補充，應避免......

【01：00】港人熱門收息藍籌股滙豐 （00005） 將於今日中午公布首季業績，在工商金融業務去年已復甦（點擊圖片放大），加上美國去年加息，以及全球多國亦復常，滙豐首季業績料可保持增長（點擊圖片放大），反而市場更期待滙豐首季可以恢復派發季度股息。

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滙豐股價在上周四已率先升破近兩周下降楔形阻力，更多分析詳見：【季績前瞻】【估值分析】

延伸閱讀：NIM未屆明顯滑落時

5月1日：

【15：00】中國人壽 （02628） 上周公布其首季新業務價值（NBV）按年增約7.7%，而瑞銀近日發表的報告指，國壽首季NBV增長符合預期，主要是首年度保費錄得9%的穩定增長，而代理經紀人數目大致上按季平穩，達66.2萬人；國壽首季純利按年升78%至270億元人民幣，略高於市場預期。

瑞銀將國壽今年全年NBV增長預測由2%上調至9%，以反映首季業績。此外，瑞銀預料，踏入次季......

4月29日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評復甦收息股中國平安 （02318） ，分析詳見： 【下一頁】

4月28日：

【13：00】因受到新冠疫情及內房債務危機衝擊，而削弱了「收息股魅力」的內險股，已陸續公布首季業績，普遍都略有驚喜。野村最新發表研究報告指，在銀保合作推動下，中國平安 （02318） 今年首季新業務價值（NBV）表現超出市場預期，但期內稅後經營利潤按年跌約3.4%，較野村預期低約7.6%，預期是受到財險、資產管理板塊及平安銀行科技業務較弱所拖累，而野村將平保目標價從70.11元調低至69.92元。

不過，野村表示......

更多內險股首季業績分析，詳見：【下一頁】；績前預覽數據回顧，詳見：【下一頁】

4月27日：

【14：00】科技相關股之中，相對高息的ASMPT （00522） （2023及2024年預測股息率分別約4.1及4.4厘），受累半導體行業下行周期而令今年首季業遜於市場預期。瑞銀最新發表報告雖然將ASMPT目標價，由115元調低至105元，但卻維持其「買入」的投資評級。

瑞銀表示，由於半導體行業下行周期，ASMPT今年首季收入按季跌9.5%至39億元（約5億美元），惟季內新增訂單則按季升14%至4.53億美元；而公司料第二季銷售收入預測介乎......

【10：30】渣打 （02888） 昨日公布的今年首季業績，表現略勝市場預期。摩根士丹利發表研究報告指，渣打首季收入大致符合預期，惟期內交易帳融資成本較高，令淨利息收入低於預期，幸而當中部分被非利息收入超出預期所抵銷，加上在成本控制表現改善，以及信貸服務收費所帶動下，業績略勝預期。

摩根士丹利更預期，渣打信用損失較低，認為按固定滙率計的每股盈利預測，有少幅上調空間，但......

延伸閱讀：新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭

更多關於4月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【四大國有內銀】【內險板塊】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【港鐵】【金沙中國】

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