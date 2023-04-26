滙豐薦10隻必買股 4主題撑恒指上22490

恒生指數近日跌穿兩萬點，無阻滙豐看好全年港股表現。該行予為恒生指數全年目標22490點，看好利率上升周期的結束及可持續的盈利增長，驅動港股表現。

滙豐指出，地緣政治的不確定性、亞洲地區的通脹率上升及全球經濟衰退的風險是恒指本年面對的挑戰。但從好處看，內地促進增長政策正在振興經濟增長，而恒指現時估值跌至有吸引力的位置，有助大市築底。

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在未來幾個月中，滙豐建議投資者關注以下四個有助推升大市的投資主題：

一、利率上升周期的結束。滙豐預計美國聯儲局在五月和六月的政策會議上將加息25個基點，然後暫停加息。這對於離岸中國市場非常重要，因為其互聯網和消費者耐用品股票權重較高，對全球債券收益率的變動敏感。

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二、可持續的盈利增長。滙豐看好內地疫後的重新開放，已經使許多公司和行業恢復活力，經濟復甦的軌跡良好。市場存在不少2023年純利增長料佳，但股價表現落後的股票。

三、AI科技發展。盡管AI技術仍處於發展初期，開發成本高昂，但它具有改變各行各業企業的潛力。這可能會轉化為更高的收益和更好的生產力。潛在受益者從服務提供商到芯片製造商均有可能受益。展望未來，可能會有更多的方法來實現這項新技術的盈利。

四、國企改革。最新一輪國有企業改革聚焦於高質量增長和ROE，將使國有企業提高其盈利能力，營運現金流和支持其股價，特別是高端製造、智能技術和數字化領域的企業。滙豐認為，港股中競爭力強、股息政策積極、財務表現健康且相對低估值的國有企業更具防禦性，最明顯的是電信和能源等價值行業。

滙豐同時精選10隻港股，具有吸引人的增長前景，不受市場波動和宏觀挑戰的影響：

騰訊控股 （00700）

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阿里巴巴 （09988）

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百勝中國 （09987）

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