中金：港股中期前景不悲觀 靜待更多政策訊號

港股續跌，大市曾跌穿19600點。對於目前港股走勢，中金認為，後續進一步打開市場上行空間，可能需要看到更多內生增長動能的釋放和更多政策支援的出台。在此之前，中金認為市場可能仍然缺乏方向，維持整固態勢。

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稱大幅回調 是入市良機

港股延續上周的跌勢，恒指逼近3月時的低位。對於港股的走勢，中金表示，對市場中期前景並不悲觀，任何因意外衝擊而導致的大幅回調都是更好的再布局良機。

中金又指，而且，即便大市缺乏方向，類似2019年區間波動，仍然不缺乏明顯的結構性機會。總結而言，短期可能缺乏明確方向、更重結構，但大幅下行風險也有限。組態上採取「啞鈴型」策略，關注高分紅潛力的國企（分紅現金流）以及盈利較好的優質成長板塊（經營性現金流，如網際網路、以及軟體與硬體板塊）。

這一策略在近期市場環境下已經顯現出成效，如該行建構的中金港股高股息央國企組合自3月下旬成立以來，一個月內相比恒生指數已經取得了超過7.5%的超額收益。

在經濟數據方面，內地多項經濟指標再度表明整體復甦正在持續，但投資者信心仍有待提升。

料5月儲局再加息25基點

海外方面，短期挑戰可能仍然是市場面臨的主要波動源。3月美國PMI在時隔6個月後重回擴張區間，這可能表明美國經濟具有相對韌性，而且為5月FOMC會議上美國聯儲局再度加息25個基點的預期提供了支持。

總結而言，港股短期可能缺乏明確方向、更重結構，但大幅下行風險也相對有限。中金建議投資者更多關注結構性機會，類似2019年。組態策略上，我們建議採取「啞鈴型」策略，關注高分紅潛力的國企（分紅現金流）以及盈利較好的優質成長板塊（經營性現金流，如網際網路、以及軟體與硬體板塊）。

具體來看，支持中金觀點的主要因素包括，中國首季GDP同比增長4.5%，勝市場預期。央行就首季度金融統計資料舉行新聞發佈會，後續將保持貨幣信貸合理增長。美國4月Markit製造業和服務業PMI均超市場預期。另外，南向資金整體流入勢頭持續強勁。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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