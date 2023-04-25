中金：港股中期前景並不悲觀  靜待更多政策訊號

港股續跌，大市曾跌穿19600點。對於目前港股走勢，中金認為，後續進一步打開市場上行空間可能需要看到更多內生增長動能的釋放和更多政策支援的出台。在此之前，中金認為市場可能仍然缺乏方向，維持整固態勢。

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稱大幅回調 是入市良機

港股延續上周的跌勢，恒指逼近3月時的低位。對於港股的走勢，中金表示，對市場中期前景並不悲觀，任何因意外衝擊而導致的大幅回調都是更好的再布局良機。

中金又指，而且，即便大市缺乏方向，類似2019年區間波動，仍然不缺乏明顯的結構性機會。總結而言，短期可能缺乏明確方向、更重結構，但大幅下行風險也有限。組態上採取「啞鈴型」策略，關注高分紅潛力的國企（分紅現金流）以及盈利較好的優質成長板塊（經營性現金流，如網際網路、以及軟體與硬體板塊）。這一策略在近期市場環境下已經顯現出成效，如該行建構的中金港股高股息央國企組合自3月下旬成立以來，一個月內相比恒生指數已經取得了超過7.5%的超額收益。

在經濟數據方面，內地多項經濟指標再度表明整體復甦正在持續，但投資者信心仍有待提升。

料5月儲局再加息25基點

海外方面，短期挑戰可能仍然是市場面臨的主要波動源。3月美國PMI在時隔6個月後重回擴張區間，這可能表明美國經濟具有相對韌性，而且為5月FOMC會議上美國聯儲局再度加息25個基點的預期提供了支持。

總結而言，港股短期可能缺乏明確方向、更重結構，但大幅下行風險也相對有限。中金建議投資者更多關注結構性機會，類似2019年。組態策略上，我們建議採取「啞鈴型」策略，關注高分紅潛力的國企（分紅現金流）以及盈利較好的優質成長板塊（經營性現金流，如網際網路、以及軟體與硬體板塊）。

具體來看，支持中金觀點的主要因素包括，中國首季GDP同比增長4.5%，勝市場預期。央行就首季度金融統計資料舉行新聞發佈會，後續將保持貨幣信貸合理增長。美國4月Markit製造業和服務業PMI均超市場預期。另外，南向資金整體流入勢頭持續強勁。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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