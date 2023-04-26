從通脹到經濟衰退 留意4部署關鍵

過去一年，投資者密切關注美國聯儲局的加息動向，期間通脹率更達1980年以來最高位。

隨着各個經濟體的貨幣緊縮政策開始發揮作用，令投資者擔心的不再只是通脹率，而是經濟增長。市場即將進入今年第二季，未來市場走勢將如何？

投資者可從以下4個關鍵要點著手準備：

（1）美國及其他已發展市場的經濟增長，將進一步減弱

全球最大經濟體早於今年1月初已出現放緩的迹象。截至今年3月，市場需求持續疲軟，消費者對利率敏感板塊，如汽車及家局用品的開支正在減少，而美國3月ISM製造業採購經理人指數（PMI）進一步下跌至46.3，達3年低位。雖然勞動力市場表現尚算強勢，但失業救濟金的申請人數卻逐漸上升，同時職位空缺正在減少，由此反映出市場需求疲軟的迹象。



（2）各國央行的貨幣緊縮政策，將隨增長放緩而結束

隨着美國經濟逐漸走弱，可預期美聯儲的重心將轉向支持經濟增長，但由於核心通脹仍處於高位，美聯儲暫停加息的機率，將高於市場一直期望的減息。除美聯儲外，全球其他央行也開始逐漸停止貨幣緊縮政策，如歐洲央行於連續加息50及75個基點後，預期5月把利率下調至25個基點；新加波金融管理局更早於4月初的增長風險評估後，暫停其貨幣緊縮政策。這並非只有中央銀行才擔心經濟增長放緩的問題，市場也開始為此躁動不安。

鑒於市場對利率走勢已有不同的預期，基於這種市場預期，雖然孳息曲綫仍然倒掛，但同樣預期將有所不同。如這情況持續下去，將會是經濟衰退的先兆。



（3）中國經濟增長開始反彈，惟未夠抵消全球經濟放緩的影響

中國於今年首季的國內生產總值（GDP）按年增長迅速回升至4.5%。與美國及其他已發展國家相比，中國作為全球第二大經濟體的發展軌迹完全相反。

另外，鑒於中國的通脹壓力較為受控，所以無論中國政府透過減息或增加政府支出，都有更多空間去刺激經濟增長。

中國經濟反彈仍在初始階段，疫情時所帶來的影響未完全消除，其經濟增長勢頭仍處於觀察之中，不過難料能維持多久，唯一可肯定的是，就在中國解除疫情限制後，市場出現報復式消費現象，也是推動經濟反彈的因素之一。

不過，這些消費增長現象更多出現在以國內為主的服務型行業，如旅遊、交通及餐飲業，換言之，全球其他地區從中國經濟反彈中的所得好處有限。

（4）隨着美聯儲加息周期結束，美元表現波幅或將減少

美元的強勢的表現大約在2021年中開始，一直是推動全球貨幣市場的主要因素。尤其於2022年後，隨着美聯儲大幅加息，加上市場對歐洲經濟衰退的擔憂，以及全球經濟放緩加劇，投資者對避險資產的需求增加，使全球資金大幅流入美元資產作為避風港。

現時，美元的強勢表現經已開始回落，美元指數已於2022年9月高位下跌超過10%。於未來，投資者可預期美元的表現波幅將有所回落，美聯儲的加息周期接近尾聲，其區間波動亦將收窄（即於更窄的區間內進行交易）。鑒於此情況，其他貨幣的表現將更複雜，較大機會受其國家的個別因素影響，如利率差異、增長及通脹走勢，甚至是其政治因素等，不過，鑒於美元表現將變得穩定，至少可想消除投資全球資產時的部分煩惱。

▼ 點擊圖片放大

抵禦經濟衰退 先做好長綫準備

投資時無可避免經濟周期變化，更是組成投資組合的重要因素之一，所以我們有始至終強調投資者必須增強投資組合的多元性，並採取長綫投資策略，這有助投資者於市場動盪時保持理性。

一個多元的投資策略，除了涵蓋不同的股票及債券外，這對目前的經濟環境，增強其防禦性相當重要，建議投資組合可加入短期美國國債及黃金配置，以發揮抵禦市場波動的作用。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...