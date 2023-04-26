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瑞士百達陳東 評中國經濟復甦前景

研究報告 07:17 2023/04/26

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中國上周公布第一季主要經濟數據，瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東發表評論指，中國2023年第一季度GDP增長超預期，按年升4.5%，按季升2.2%（經季節性調整）。上升勢頭出乎意料，主要原因是家庭消費及3月份出口意外反彈。

陳東指，家庭消費反彈是首季增長的主要動力，而3月名義零售額按年大升10.6%，主要是由於餐飲服務強勁回升，但消費品銷售則相對較弱。不過，金銀珠寶的表現不俗，按年升37.4%。

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3月家電、家居裝潢等房地產相關產品零售額收縮，傢俱銷售額僅錄得低個位數增長，反映中國房地產復甦較乏力。

住房需求仍待加強

固定投資增長方面，陳東認為，其增長稍顯疲弱，雖然基建和製造業投資保持增長，但房地產投資改善有限。住房需求仍在逐步復甦。固定資產投資（FAI，不包括房地產）保持增長勢頭，第一季按年增長5.1%，但低於市場預期的5.7%。

FAI增長主要來自基建行業，據瑞士百達估計，3月基建按年增長約8.7%，相比之下，3月房地產投資按年跌5.9%，跌幅超過前兩個月的5.7%。

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未來數月，全球增長放緩可能令中國出口承壓，內需的恢復或將逐步實現。但由於中國通脹溫和，政策制定者得以專注於促進增長。

第二季增長料強勁

總的來說，鑒於第一季度GDP資料強於預期，該行將中國2023年全年GDP增長預測從先前的5%上調至5.5%。瑞士百達認為中國的疫後復甦進展順利，但步伐仍然不平衡，內需和房地產行業顯然還有進一步改善空間。

另一方面，由於去年第二季基數低（受上海封城影響所致），該行估計今年第二季GDP將較去年大幅反彈，但按季度比較，則將較弱。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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