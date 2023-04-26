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高息股仲可以升 券商：後續有2大動力（附推薦高息股）

研究報告 08:00 2023/04/26

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在大市上升乏力下，部分大升的高息股續保持韌性，投資者仍然有機會嗎？國海證券認為，後續有2大推動力，支持高股息資產的估值繼續修復。

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國海證券指，2005年以來高股息策略2次長周期內跑贏市場，分別為2015年6月至2019年1月以及2021年2月至今。前一次主要受「以大為美」的風格加持，而2021年2月至今，在小盤（2、3綫或以下股）風格佔優的背景下，高股息資產依然具備超額收益。

2021年高股息資產跑贏的核心在於周期風格的強勢，2022年則是低估值、高股息的避險屬性，今年以來在風險偏好修復的大背景下，高股息資產跑贏的底層邏輯由「防禦」切換為「估值修復」。

後續動力

後續高股息資產估值修復的核心背景有2方面：

1. 國內低利率環境下高分紅資產收益的確定性

2021年起，以中國10年債券收益率為代表的無風險收益率進入下行區間，資本回報率下滑，而高股息資產的股息率持續上升，高股息資產的配置價值凸顯。2022年第3季起，以中證紅利指數為代表的高分紅資產股息率由4%的進一步升至6%左右，截至2023年4月18日，中證紅利的股息率為5.9%，分別較滬深300指數股息率和中國10年債券收益率高出3.3個百分點、3.1個百分點，在高收益率資產相對缺失的環境下，高股息資產的關注度提升，有助於其修復估值窪地。

2. 經濟復甦格局下高股息資產與順周期板塊重合度較高

經濟延續修復，順周期行業景氣上行將進一步帶動高股息資產估值修復。今年經濟整體是復甦的格局，首季社融信貸超出市場預期，GDP增長4.5%亦超預期。從中證紅利指數的行業權重分布來看，銀行、房地產等大金融板塊以及交運、煤炭、鋼鐵、建材等順周期行業權重靠前，經濟的復甦、地產形勢的進一步修復將帶動順周期行業景氣上行，進一步帶動高股息資產估值修復。

高股息策略標的中優質國企佔比高

隨着新一輪國企改革拉開帷幕，國企有望迎來價值重估，高股息策略有望長期受益。能夠提供高股息回報的標的多為優質國企，以中證紅利指數2023年成分股為例，國企佔65%，其中央企佔22%，地方國企佔43%。

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隨着「中國特色估值體系」提出，新一輪國企改革的謀劃，國企高質量發展將成為首要任務，國有企業有望逐步做強做優做大、提升核心競爭力。綜合來看，國有企業近年來股東回報率（ROE）有所提升，而整體估值仍然偏低，隨著國企改革進一步深化，其經營效率和戰略地位將得到加強，國企有望迎來估值修復，優質國企標的含量較高的高股息資產有望長期受益。

推薦高息股

國海證券以股息率、盈利能力、估值、現金流4方面，建議留意以下13隻H股：

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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