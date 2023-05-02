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另類角度透視今年減息機會低（第二版）

財金 08:16 2023/05/02

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本文第一版提及，香港上市的2間國際級銀行渣打集團 （02888） 及滙豐 （00005） 的淨息差（NIM）預測，料到2024年才見較明顯滑落。另外，若觀察美國2間大型銀行花旗（美：C）及美國銀行（美：BAC），NIM下滑幅度不大。

市場憂慮美國在今年內展開減息，並因此削弱銀行股的NIM擴闊能力，甚至造成收窄壓力。不過，從香港2間國際級銀行渣打及滙豐，以至美國2間大型銀行花旗及美國銀行的NIM預期來看，似乎是另一角度顯示美國今年內展開減息的機會極低。

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至於5月2日中午公布首季業績的滙豐，作為熱門收息股之一，市場除了關注其NIM表現之外，更關注其回購計劃，以及會否在今年起恢復派發季度股息。更多關於滙豐季績分析，詳見：【滙豐季績前瞻】【估值分析或......

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－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於5月2日 00：06】

【第一版題：NIM未屆明顯滑落時】

隨着美國在今年3月出現矽谷銀行擠提事件，引發中小型銀行危機，縱使美國就業市場仍然強勁，市場仍料聯儲局在5月4日上午2時續加息0.25厘後，便會停止本輪加息周期（點擊圖片放大）。不過，上述因素對香港大型銀行淨息差（NIM）的衝擊，料到2024年才浮現。

專訪 洪灝 談中美新形勢【下一頁

（請點擊圖片放大）

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業務遍及亞、非、歐、美洲的渣打集團 （02888） 在4月26日中午公布了今年首季業績（點擊圖片放大），雖然期內淨利息收入按年僅增長4.2%至20.1億美元，要靠非利息收入帶動收入增長，但期內淨息差（NIM）仍可按年擴張0.34厘至1.63厘，加上減值下降，以回購令總股數減少，推動除稅前溢利及每股盈利增長高過收入增長。

渣打非利息收入+成本控制撑首季業績

在渣打公布季績後，給予渣打目標價79.7元、最接近平均目標價（點擊圖片放大）的摩根士丹利指，渣打首季收入大致符合預期，惟由於交易帳融資成本較高，令淨利息收入低於預期，幸而當中部分被非利息收入超出預期所抵銷，而在成本控制表現改善及信貸服務收費所帶動下，渣打首季業績略勝預期。

摩根士丹利續表示，渣打全年收入指引按固定匯率計達8%至10%範圍的頂端，而由於預期信用損失較低，摩根士丹利認為，渣打按固定滙率計每股盈利預測有少幅上調空間，但預料滙率變動因素將抵銷其影響；整體而言，認為渣打今年起步良好，相信市場反應會輕微正面。

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渣打在首季NIM錄得按年及按季分別擴闊0.34及0.05厘後，總括截稿前止，券商預計渣打在今年第二至第四季，以及明年第一季的NIM分別為1.55（按季跌0.08厘）、1.56、1.63及1.35厘（另可點擊圖片放大），即是今年內餘下3個季度較大機會在1.6厘，直至明年首季才較大機會明顯走低。

至於業務同樣多元化，並遍及全球多個地區（點擊圖片放大）的大藍籌滙豐 （00005） ，將在5月2日中午公布首季業績，股價在4月27日已偷步上破下降楔形阻力（點擊圖片放大），而市場預計......

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（詳細分析更新中）

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藍籌相關券商看法，詳見：【工行建行中行農行】【內險板塊】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【中電控股】【港鐵】【金沙中國

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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