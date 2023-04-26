AI技術驅動 遊戲行業俏（附股票建議）

華安證券研究報告認為AI技術的進步最終有望讓「好遊戲」快速下沉（即好遊戲開發起來容易，好遊戲變多，遊戲平均品質提高），讓玩家有更多的選擇空間，並通過精彩的遊戲畫面和玩法，拉高使用者複購意願，有望抬高行業的天花板 ，並給予一些投資建議。

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AI技術變革對遊戲行業影響︰



華安證券認為AI將在遊戲的3個具體方面中產生影響︰研發和行銷層面（深入引擎層提升渲染技術，3D 美術模型製作提速，遊戲內容鋪量開發提速，遊戲宣發精準行銷等），遊戲內容（遊戲沙盒化系統等 ），和用戶社群 （UGC遊戲等） 。



市場的看法︰

1 、降本增效︰ AI 技術會讓遊戲研發費用降低，進而降本增效；

2 、技術落地︰市場較為關心AI 技術應用的上限，但還未開始關心不同類別遊戲廠商對AI 技術的接納度。

華安證券認為，從供給改善的角度，遊戲的成本主要在於管道分成，AI技術對於研發費用的改善較為有限，但是AI技術可以加速精品遊戲的誕生，增強廠商在管道側的溢價或繞開管道發行 。



從需求改善的角度，AI技術加速遊戲產品研發的「鋪量製作」環節，進而提高遊戲整體品質和內容量。

遊戲行業投資建議：



1.建議關注影響全球遊戲行業發展的龍頭企業，諸如，騰訊 （00700） 。

關注要點：全球宏觀環境變化，公司在遊戲行業中收購或合作事件，及重要自研遊戲單品是否快速擴張獲得大量用戶。

稍後文章更新時，會談談其他方面的投資建議及股票推介。

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