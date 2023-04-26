  • 22°C
香港時間 : 2023426日 (週三) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AI技術驅動 遊戲行業俏（附股票建議）（第三版）

研究報告 18:48 2023/04/26

分享：

分享：

華安證券研究報告認為AI技術的進步最終有望讓「好遊戲」快速下沉（即好遊戲開發起來容易，好遊戲變多，遊戲平均品質提高），讓玩家有更多的選擇空間，並通過精彩的遊戲畫面和玩法，拉高使用者複購意願，有望抬高行業的天花板 ，並給予一些投資建議。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

AI技術變革對遊戲行業影響︰

華安證券認為AI將在遊戲的3個具體方面中產生影響︰研發和行銷層面（深入引擎層提升渲染技術，3D 美術模型製作提速，遊戲內容鋪量開發提速，遊戲宣發精準行銷等），遊戲內容（遊戲沙盒化系統等 ），和用戶社群 （UGC遊戲等） 。

市場的看法︰

1 、降本增效︰ AI 技術會讓遊戲研發費用降低，進而降本增效；

2 、技術落地︰市場較為關心AI 技術應用的上限，但還未開始關心不同類別遊戲廠商對AI 技術的接納度。

華安證券認為，從供給改善的角度，遊戲的成本主要在於管道分成，AI技術對於研發費用的改善較為有限，但是AI技術可以加速精品遊戲的誕生，增強廠商在管道側的溢價或繞開管道發行 。

從需求改善的角度，AI技術加速遊戲產品研發的「鋪量製作」環節，進而提高遊戲整體品質和內容量。

 

遊戲行業投資建議：
 

1.建議關注影響全球遊戲行業發展的龍頭企業，諸如，騰訊 （00700）

關注要點：全球宏觀環境變化，公司在遊戲行業中收購或合作事件，及重要自研遊戲單品是否快速擴張獲得大量用戶。

 

稍後文章更新時，會談談其他方面的投資建議及股票推介。

 

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

五一景區預訂火爆 券商：消費復甦（附人氣景點推介）
今日
五一景區預訂火爆 券商：消費復甦（附人氣景點推介）
高息股仲可以升 券商：後續有2大動力（附推薦高息股）
今日
高息股仲可以升 券商：後續有2大動力（附推薦高息股）
中信里昂薦4股 盈收陣勢強（附盈利預測）
今日
中信里昂薦4股 盈收陣勢強（附盈利預測）
滙豐薦10隻必買股 4主題撑恒指上22490
今日
滙豐薦10隻必買股 4主題撑恒指上22490
港版茅台登場 名酒名股逐隻睇
今日
港版茅台登場 名酒名股逐隻睇
宏觀分析 人工智能 中國市場 科技產品 雲端 疫情 產品 股票 遊戲 技術應用

上一篇文章

資金續流入中資股 外資正在買甚麼？

下一篇文章

五一景區預訂火爆 券商：消費復甦（附人氣景點推介）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國GDP全年「奔6」 券商預期趨升 股市料重新定價
中國GDP全年「奔6」 券商預期趨升 股市料重新定價
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
AI股點炒有跡尋 騰訊升1倍機會又來了
中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行
中金：中資股業績有望修復 企業盈利進一步上行
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
【電商平台股】花旗美銀評京東阿里618購物節銷情
瑞銀：聯通首季經營現金流按年增逾2成（持續更新）
瑞銀：聯通首季經營現金流按年增逾2成（持續更新）
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）
賭股季績佳 金沙扭虧 高盛首選銀娛（附目標價）