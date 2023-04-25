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拜登爭連任不意外 年紀不是問題？

國際 22:15 2023/04/25

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對於拜登（Joe Biden）宣布競逐連任總統，相信沒有人會太過意外，一來他早就事先張揚會在周二正式宣布參選；二來，那有政客不想連任？官到美國最高領袖，必然有政治野心，有抱負想實現，除非形勢差到不可能挽回，有機會做多屆的話不可能不去馬。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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