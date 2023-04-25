拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 國際 22:15 2023/04/25 分享： 分享： 對於拜登（Joe Biden）宣布競逐連任總統，相信沒有人會太過意外，一來他早就事先張揚會在周二正式宣布參選；二來，那有政客不想連任？官到美國最高領袖，必然有政治野心，有抱負想實現，除非形勢差到不可能挽回，有機會做多屆的話不可能不去馬。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印度彈起 難在那裡？ 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 2023/04/21 美民主共和兩黨分歧難修復 道德原則成分野 你可能感興趣 印度彈起 難在那裡？ 22:34 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 22:16 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 21:49 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 最新專欄文章 國金札記 - 印度彈起 難在哪裏？ 今日 印度彈起 難在哪裏？ 印度彈起 難在那裡？ 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ 國金札記 - SpaceX火箭爆炸 為何業界仍稱成功？ 2023/04/24 SpaceX火箭爆炸 為何業界仍稱成功？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 國金札記 - 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/21 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 選舉 政治 拜登 卡特 列根 美國共和黨 美國民主黨 特朗普 美國