北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息

港股昨日再跌，但北水尾市積極流入，或有助港股日內反彈。北水持有8.9%的北京控股（00392），是估值最低的燃氣股，在今年盈利可以恢復增長，以及派息率有上升空間，估值有望大翻身。

北控2022年收入按年

...