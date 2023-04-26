北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息 財金專欄 2023/04/26 分享： 分享： 港股昨日再跌，但北水尾市積極流入，或有助港股日內反彈。北水持有8.9%的北京控股（00392），是估值最低的燃氣股，在今年盈利可以恢復增長，以及派息率有上升空間，估值有望大翻身。 北控2022年收入按年 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水尾市抗沽軍 港股明日牛熊攻防（第四版） 2023/04/25 北水尾市抗沽軍 港股明日牛熊攻防（第四版） 中字股實力談 - 新華保險盈喜 估值理應上升 2023/04/25 新華保險盈喜 估值理應上升 中字股實力談 - A股吹冷風 港股料偏軟 2023/04/22 A股吹冷風 港股料偏軟 中字股實力談 - A股股災 恒指下周200攻防（第四版） 2023/04/21 A股股災 恒指下周200攻防（第四版） 中字股實力談 - 小酒館拉動 海倫司轉盈 2023/04/21 小酒館拉動 海倫司轉盈 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 天然氣 燃氣股 國家能源局 北控水務集團（00371） 中國燃氣（00384）