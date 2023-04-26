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北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息

財金專欄 2023/04/26

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港股昨日再跌，但北水尾市積極流入，或有助港股日內反彈。北水持有8.9%的北京控股（00392），是估值最低的燃氣股，在今年盈利可以恢復增長，以及派息率有上升空間，估值有望大翻身。

北控2022年收入按年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 天然氣 燃氣股 國家能源局 北控水務集團（00371） 中國燃氣（00384）

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