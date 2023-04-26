灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？

特首李家超率領立法會議員到大灣區訪問，充分反映行政主導特色，一方面是考察行程升格，高官議員齊吸收和拼發新意念；但政府全面主導，保密功夫十足，亦令議員有怨言。

北京近年愈來愈強調香港的行政主導政治體制，今

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