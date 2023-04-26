灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 財金專欄 2023/04/26 分享： 分享： 特首李家超率領立法會議員到大灣區訪問，充分反映行政主導特色，一方面是考察行程升格，高官議員齊吸收和拼發新意念；但政府全面主導，保密功夫十足，亦令議員有怨言。 北京近年愈來愈強調香港的行政主導政治體制，今 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區會改革在即 大削直選議席增門檻 2023/04/25 區會改革在即 大削直選議席增門檻 有政戲 - 特首議員灣區考察 3點合作新思路 2023/04/24 特首議員灣區考察 3點合作新思路 有政戲 - 特首率1司4局長 立會灣區團升格 2023/04/21 特首率1司4局長 立會灣區團升格 有政戲 - 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 2023/04/20 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 有政戲 - 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 2023/04/19 夏寶龍未晤地產商 有意保持距離？ 政治 立法會 大灣區 李家超 民建聯 東莞 陳克勤 梁熙