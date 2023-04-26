WEBB哥入股鷹美又如何？

美股早一晩繼續由科技股領跌，也帶動環球股市周二普遍偏軟，中港股市進一步回落，恒指早一日失守二萬點大關後昨續跌三百多點至一萬九千六百點邊緣，內地上證指數續溫和下跌十點，跌幅為0.3%，但波幅較大的深證和

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