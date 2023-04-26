WEBB哥入股鷹美又如何？ 財金專欄 02:30 2023/04/26 分享： 分享： 美股早一晩繼續由科技股領跌，也帶動環球股市周二普遍偏軟，中港股市進一步回落，恒指早一日失守二萬點大關後昨續跌三百多點至一萬九千六百點邊緣，內地上證指數續溫和下跌十點，跌幅為0.3%，但波幅較大的深證和 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 巴神今輪換馬等着瞧！ 2023/04/25 巴神今輪換馬等着瞧！ 投資坐標 - 吸客醒少少得唔得？ 2023/04/21 吸客醒少少得唔得？ 投資坐標 - 巨獅吃香蕉的傳聞！ 2023/04/19 巨獅吃香蕉的傳聞！ 投資坐標 - 弱勢愛股補升逐隻講！ 2023/04/18 弱勢愛股補升逐隻講！ 投資坐標 - 內房巨企慘跌的哀歌！ 2023/04/14 內房巨企慘跌的哀歌！ 鷹美(國際)（02368） 鴻興印刷（00450） 美股 股票 宏觀分析 個股分析 港股 派息 金嗓子（06896） 東方表行（00398）