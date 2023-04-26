甲廈市場復甦勢頭更趨明顯

由於受過去3年疫情打擊，加上市場不斷增加新供應，近3年甲廈市場可謂被打殘，空置樓面急劇攀升，但隨中港通關後，今年甲廈空置率已有回落的趨勢，料在經濟逐步復常下，勢頭可望持續，扭轉過往慘況。

新冠疫情之下，商業活動停頓，工商舖市場中的商廈及商舖市場防守性不及工廈，拖累其租務及買賣表現，從而令其空置率在過往3年急升。據差估署《香港物業報告2023》初步統計數字，2022年整體寫字樓，及甲廈空置率分別升至14.4%與15.1%，兩者均創下於1998年後的新高紀錄，整體空置樓面增至逾2,000萬平方呎。

不過，受惠通關效應，兩地的商務交流、睇樓活動已經逐步回升，商廈交投明顯轉活。近日有不少大碼成交均來自內地資金，包括新世界（00017）長沙灣南商金融創新中心高層單位，以逾1,750萬元出售予內地資金等。

而隨成交增加，這帶動甲廈空置率回落，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，整體甲級寫字樓空置率於3月底，按月輕微回落至約12%，更屬於去年5月以來首度回落。

商廈買賣登記量亦有追落後的情況，利嘉閣資料顯示，3月全月共錄得104宗商廈買賣登記，較2月的45宗大升逾1.3倍，屬於工、商、舖三類物業中，升幅最大的類別。至於該月的買賣涉及金額，同樣增逾2倍至19.73億元，創近3個月最多，反映商廈市場逐步好轉。

除了通關帶動外，復常後的首個五一黃金周即將來臨，將進一步提振本地零售及整體樓市氣氛。與此同時，政府亦最新公布，今年1至3月經季節調整的失業率已經跌至3.1%，連續11個月下跌，並且重返2019年9至11月疫情前的水平，可見勞工市場亦已進一步改善，變相亦有望帶動商廈市場租賃氣氛。在多項利好因素支撐下，相信第2季的商廈市場亦可承接首季勢頭，持續向好。

記者：潘淑盈